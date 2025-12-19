現代汽車集團加速推進“AI移動出行轉型”，蘋果前高管哈勒執掌研發部門

“須同時確保技術實力與未來增長動力。”現代汽車集團于18日進行了2025年年末人事調整，共晉升219人，其中包括任命曼弗雷德•哈勒副社長爲社長。外界評價稱，此次人事安排意在保持組織穩定的同時，加速向未來出行轉型，展現了集團在中國電動汽車迅猛攻勢及以完全自動駕駛技術（FSD）武裝的特斯拉快速增長等急劇變化的全球汽車環境中提升競爭力的決心。通過此次人事調整，現代汽車集團著重強調了從汽車制造商向信息技術（IT）與人工智能（AI）相結合的綜合性移動出行企業轉型的方針。爲此，集團將近30%的高管晉升名額分配給了技術及研發部門負責人。研發本部長壹職由新任社長曼弗雷德•哈勒擔任。公司在任命哈勒社長期望其打造硬件、軟件等所有相關部門積極協作的組織文化。哈勒社長曾在大衆集團旗下軟件專業公司、保時捷、蘋果等企業全面指揮移動出行硬件與軟件業務，是壹位“融合型專家”。負責強化硬件制造競爭力的制造部門長鄭埈哲（人名音譯下同）副社長也晉升爲社長，進壹步鞏固了強化産品競爭力的基調。將軟件定義汽車（SDV）視爲“未來核心業務”並全力推進的現代汽車，正展現其在該領域與競爭對手拉開技術差距的意願。針對不確定性持續增大的北美市場，起亞北美地區本部長尹承圭副社長晉升爲社長。據悉，在特朗普第二任政府高關稅等不明朗局勢下，其取得的優異業績獲得了高度評價。提升集團內部協同效應亦是此次人事調整的核心。現代制鐵代表理事徐康賢調任集團企劃調整負責人社長，其職位由新任社長李普龍接替。在研發與生産領域經驗豐富的李社長將專注于增強現代制鐵競爭力；而經曆集團多家子公司的“財務通”徐社長，則將從副會長張在勳手中接管統籌集團整體運營的職責。現代汽車集團還將現代信用卡代表趙昌賢與現代商務代表全時宇，分別由專務晉升爲副社長。由外部引進的辛永錫副社長將擔任第二任現代汽車集團經營研究院院長。該研究院是現代汽車集團的智囊機構。此外，集團還進行了新老交替，在全體常務晉升者中，40多歲人員占比達49%。然而，此次人事調整並未任命近期離職的前未來平台（AVP）本部長宋昌賢社長的接替者。在特斯拉大幅提升完全自動駕駛水平，中國企業也快速追趕的形勢下，現代汽車集團爲確保自身自動駕駛技術競爭力的考量似乎有所延長。壹位熟悉集團內部情況的汽車業界人士暗示道：“據悉，現代汽車集團壹直在思考此前推進的自動駕駛等未來平台方向，如何與企業的強項——整車制造專長相互融合的問題”，“可能需要更多時間來尋找既能與特斯拉形成差異化，又能發揮集團優勢的方向。”現代汽車集團方面解釋說：“爲推進在前任宋社長體制下確立的軟件定義汽車核心技術的量産應用，新壹代開發項目將按計劃進行”，“集團將把此次高管人事調整作爲體質改善和再次飛躍的契機，持續投資以確保在軟件定義汽車領域取得壓倒性競爭力。”李元舟記者、金在亨記者 takeoff@donga.com、monami@donga.com