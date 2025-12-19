憲法法院罷免趙志浩……盲目遵從違憲指示的後果



憲法法院18日以9名法官一致同意的結果罷免了警察廳長趙志浩。這一判決距離去年12月3日緊急戒嚴後國會提起彈劾訴訟已有一年。戒嚴當晚，趙志浩根據時任總統尹錫悅的指示，封鎖國會議員出入國會，並向選舉管理委員會部署警察，向全副武裝的戒嚴軍人提供了支持。憲法法院判決，趙志浩執行尹錫悅違憲、違法指示的行爲嚴重違反了代議民主和權力分立原則，對憲法秩序的負面影響非常嚴重。



憲法法院再次確認，再次引發45年前軍事政變噩夢的尹錫悅的緊急戒嚴正面踐踏了憲法，並明確表示，執行戒嚴的核心參與者對憲政秩序的負面影響重大，因此是罷免對象。尹錫悅在宣佈戒嚴3個多小時前，在三清洞安全場所召見趙志浩，指示說，“軍人會投入到國會，要安排警察全面切斷國會”。趙志浩按指示執行。結果，爲表決解除戒嚴決議案想要進入國會主會議場的議員們，不得不偷偷翻過圍牆，導致表決被推遲。



憲法法院指出，即便是總統的指示，警察廳長未對是否違憲進行任何審視就全面執行，這等於放棄了守護憲法的責任。戒嚴當晚，市民們抵抗戒嚴軍人，現場的軍警們也消極地執行任務。儘管如此，趙志浩本人卻盲目聽從總統的指示，自己辜負了“警察廳長會保護市民安全”的國民信任。趙志浩主張戒嚴時沒有認識到違憲、違法性，但憲法法院表示，具有平均法律常識的普通人也知道戒嚴是違憲的，因而予以完全排斥。



憲法法院的此次決定對沒有任何一個人上前阻止尹錫悅宣佈戒嚴、卻隱瞞收到戒嚴文件這一事實的國務委員們和主張在接到尹錫悅指示時沒有時間去審視是否違憲的軍隊領導層，也具有很大的啓示意義。從尹錫悅開始，到擔任國政要職的總理、部長們、軍隊高層將軍們、趙志浩等警察領導層等27人正在接受戒嚴相關審判。繼對違憲戒嚴進行憲法審判後，對其核心人物進行司法定罪，這是必須毫不動搖地完成的課題。

