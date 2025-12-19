韓國大法院將成立“內亂案件專案審判庭”

法院方面宣布，將設立並運營專門負責審理內亂相關案件的“專案審判庭”。這是在共同民主黨推進的《內亂專案審判庭設置法》通過之前，法院方面采取的自主應對措施。大法院法院行政處18日在大法官行政會議上表示，已制定《關于國家重要案件專案審判庭設置及審理程序的例規》。該例規在經過約10天的意見征集後，預計將于今年年底開始施行。根據新設的例規草案，“國家重要案件”可設立並運營專案審判庭。對于國家重要案件，其定義爲“屬于刑法上內亂罪、外患罪，以及軍事刑法上叛亂罪相關案件，事態在政治、經濟、社會方面影響重大，屬于國民關注對象且需迅速進行審判的案件”。同時規定，“國家重要案件”的“相關案件”也可壹並分配至專案審判庭審理。這意味著，不僅與“12•3緊急戒嚴令”相關的尹錫悅前總統內亂嫌疑案件，連前國務總理韓悳洙等相關共犯的案件，均可由專案審判庭負責。大法院相關人士說明稱：“實際上，內亂特檢起訴的案件，大部分將由專案審判庭負責審理。”據此，預計針對尹前總統內亂主謀嫌疑的審判，以及韓前總理、前行政安全部長官李祥敏等核心被告人的壹審判決，將于明年1至2月間作出，針對這些人的上訴審，實際上將全部由首爾高等法院專案審判庭負責。與共同民主黨方案要求全新組建審判庭不同，大法院方案是在現有的首爾高等法院刑事審判庭中，通過隨機方式分配審判庭後，使其專責審理內亂相關案件。共同民主黨計劃通過修正案，規定從二審開始由內亂專案審判庭負責審理案件，以避免違憲爭議，該修正案將不涉及已在進行的壹審程序。但由于其內容涉及另行遴選審判法官，可能侵犯大法院院長的人事權限，因此違憲爭議持續不斷。法院行政處相關人士解釋稱：“（共同民主黨的）《內亂專案審判庭設置法》若存在任何違憲可能，且案件當事人方提出異議，將不可避免地因提請違憲審查等導致審判延遲。此次新例規將起到事先消除此類可能性的效果。”共同民主黨則與此無關，計劃最早于24日在國會全體會議上處理此前推進的法案。柳元模記者、高道藝記者 onemore@donga.com、yea@donga.com