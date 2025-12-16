特檢：“金建希與尹錫悅在宣佈戒嚴後大吵大鬧……‘都被你搞砸了’”

據悉，去年12月3日時任總統尹錫悅宣佈緊急戒嚴後，其夫人金建希對尹錫悅大發雷霆，說‘都被你搞砸了’。”內亂特檢組（特別檢察官趙恩錫）15日在最終調查結果發佈會上表示，已經從金建希親信那裏得到了上述陳述。特檢組解釋說，爲了確認金建希是否事先與尹錫悅謀劃過戒嚴，對金建希的周邊人物進行廣泛調查，這一過程中掌握了“宣佈戒嚴時，尹錫悅和金建希發生了嚴重的爭吵，金建希說，‘我想的事情很多，但是因爲宣佈緊急戒嚴，一切都毀了’”的陳述。特檢組說，爲了確認戒嚴當天的行蹤，對金建希訪問的整容外科的人士也進行了廣泛調查，但沒有找到金建希與緊急戒嚴相關的證據。特檢組確認，金建希從去年12月3日下午6點起在首爾市江南區一家整容外科停留了3個小時。據悉，金建希離開整形外科約1小時後，尹錫悅宣佈緊急戒嚴，當時金建希正在官邸金建希是在接到宣佈戒嚴的消息後才意識到情況，特檢由此認爲，金建希事先並不知道宣佈戒嚴一事。特檢組說，沒有發現金建希與被指認與尹錫悅事先計劃緊急戒嚴的時任國軍情報司令盧相元見面或通話、發短信的記錄。特檢助理朴魯洙表示：“沒有證據表明盧相元和金建希見過面。”此外，有消息說，在2023年8月至11月的官邸聚會上軍方相關人士密謀戒嚴時，金建希參加了與軍方人士的聚會。朴魯洙表示，相關消息尚未得到確認。朴魯洙表示：“從（發給前法務部長朴性載等人的）社交媒體‘電報’信息來看，懷疑金建希干預國政相當嚴重，特檢組也考慮到疑惑，進行相關調查，確認了戒嚴當天的行蹤，但尚未查明緊急戒嚴相關事項。沒有任何證據證明金建希介入了宣佈緊急戒嚴。”不過，特檢組承認，圍繞金建希的司法風險有可能成爲宣佈緊急戒嚴的部分契機。尹錫悅從政權上臺開始就對德意志汽車股價操縱事件等金建希的司法風險感到負擔，這也對宣佈戒嚴產生了影響。朴魯洙解釋說：“雖然明太均風險和名牌包調查不是直接因素，但我認爲，在確定宣佈戒嚴時間時應該有所反映。”具敏起記者 koo@donga.com