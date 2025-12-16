

“這是有意義的進展，但令人擔憂會引發特惠爭議。”



11日，企劃財政部向李在明總統彙報包含放寬金産分離制度內容的國家尖端戰略産業法特例規定時，從熟識的財界相關人士那裏聽到了共同的憂慮。查閱國語詞典中“特惠”的含義，即“特別的恩惠或優待”。換言之，某種優惠若僅由特定個人或團體獲得，那便是特惠。



此次特例旨在爲韓國企業在尖端産業進行資金籌措開辟新路。然而，現實預測認爲實際上可能只有SK集團壹家獲益。就連制定該政策的當局人士在被記者問及“除SK外還有其他受惠企業嗎”時，也回答稱“需要適用規定後才能知道”。



獲得此次金産分離特例的核心條件主要有三項，依次是：壹針對壹般控股公司；二其孫公司必須是半導體公司；③必須增加地方投資。同時滿足前兩個條件的國內公司，大概只有SK集團。國內其他主要半導體企業如三星電子，並非控股公司體制。其他采用控股公司形態的企業，也未見擁有合適的從事半導體業務的孫公司。



此次特例若得以適用，控股公司的孫公司即使僅持有50%股份，也能設立子公司（曾孫公司）。原規定是必須持有100%股份才能擁有子公司，這意味著可從外部引入50%的資金。此外，新設的曾孫公司在部分被禁止的金融業務領域也將獲得許可。



這壹架構可直接套用于SK集團。目前以“SK股份有限公司（控股公司）—SK Square（子公司）—SK海力士（孫公司）”結構經營半導體業務的SK集團，今後若籌集到50%的股份，便可設立爲SK海力士引資的特殊目的法人等金融曾孫公司。通過SK海力士子公司從國民增長基金等外部籌集資金也成爲可能。



此項特例制度的方向本身值得肯定。韓國半導體産業正與投入數百萬億韓元進行投資的全球企業展開“資金遊戲”。SK集團也正如崔泰源會長所言“僅建設龍仁半導體集群就需投入600萬億韓元”，面臨前所未有的資金需求。能部分放寬半導體企業40年來如腳鐐般背負的金産分離規定，爲其“打通資金渠道”，本身已值得高度評價。



然而，以僅惠及壹家企業的形式提供此類優惠，恐將惡化國民對放寬金産分離制度的認知。爲培育尖端産業，本應原則上推進的金産分離放寬政策，若像此次這樣僅選擇性給予少數企業，則更難避免“大企業特惠”的爭議。



韓國産業界需要追趕全球領先者的産業，除半導體外還有多項。人工智能（AI）、電池、未來汽車、生物技術等國家戰略産業中，相當壹部分都處于類似境地，需要大規模投資。難道每次都要像這次壹樣，尋找特定企業提供“單點優惠”嗎？唯有籌劃將始于半導體産業的金産分離放寬措施拓展至其他産業的方案，方能擺脫特惠爭議。

