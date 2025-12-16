重返青瓦臺，李在明將與三室長同樓辦公

據15日確認的消息，李在明總統決定，重返青瓦臺後將與總統室三室長一道，在青瓦臺祕書樓“與民館”某一建築物裏辦公。此舉旨在效仿總統與核心幕僚一起工作的白宮“西翼”，完善封閉的青瓦臺結構。據總統室當天透露，李在明的辦公室被安排在祕書室長室、政策室長室、國家安保室長室等同一棟樓內。直到朴槿惠時期爲止，總統辦公室一直安排在距離祕書樓與民館大約500米的主樓，因此受到了“溝通不暢的空間”“權威主義象徵”的批評。文在寅政府時期，雖然在與民館設立了總統辦公室，但同一建築物裏只安排了祕書室長室、政務首席室、附屬室等，政策室和安保室則分別位於與民二館和與民三館，總統核心幕僚三室長分別在不同的建築物工作。但是，通過此次遷移青瓦臺，爲了能讓總統隨時與三室長舉行會議，決定將辦公室安排在同一個建築物內。在白宮西翼，橢圓形辦公室（總統辦公室）、國務會議室——內閣室、副總統室和祕書室長（辦公廳主任）室、發言人室、危機應對狀況室等都集中在同一棟建築物內。據悉，青瓦臺本館將重點放在首腦會談或國家活動等迎接外賓的功能上。政府高層人士表示：“計劃將青瓦臺改爲總統和幕僚們一起工作的結構。”朴訓祥 tigermask@donga.com