韓國通用汽車宣布投資3億美元並推出四款新車以澄清撤資傳聞

美國通用汽車（GM）韓國業務部門宣布，將向其韓國生産設施投資3億美元（約合4400億韓元），以此消除因直營服務中心出售而引發的“撤資傳聞”。此舉旨在將韓國打造爲超越單純生産基地的全球工程核心樞紐。韓國通用汽車15日在仁川青羅試車場舉行“2026業務戰略會議”，公布了未來發展規劃。韓國業務部門總裁兼首席執行官（CEO）赫克托•比薩雷亞爾表示：“我們將強化從設計到生産、銷售的全周期能力，擴大內燃機車與電動汽車産品組合，並引進先進駕駛技術，以實現與韓國市場的共同成長。”該公司將大幅強化面向韓國國內市場的産品陣容。計劃于明年引進GMC和別克品牌，與雪佛蘭、凱迪拉克共同構成四大品牌體系，使韓國成爲北美以外首個運營通用汽車全系品牌的市場。此外，公司還公布了向生産設施投資約3億美元，並在2026年前推出至少四款新車的計劃。會議期間，公司展示了通過當天在青羅試車場揭幕的“虛擬工程實驗室”整合分散研發組織、結合虛擬仿真與實車測試以最大化開發效率的願景。通用汽車韓國技術中心總裁布賴恩•麥克默裏強調：“韓國是引領通用汽車未來技術的核心樞紐。”近期，因直營服務中心出售事宜，工會指責其爲“實質上的撤資步驟”並表示反對。此次新投資計劃被視爲旨在駁斥相關傳聞。比薩雷亞爾總裁強調：“我們將持續進行生産基礎投資，通用汽車對韓國的承諾堅定不移。”金在亨 monami@donga.com