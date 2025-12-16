銷售額九成在韓國，卻以“全球首席執行官”爲由拒絕來韓，金範錫的傲慢



酷澎（Coupang）創始人兼實際控制人酷澎有限公司理事會議長金範錫表示：“不能參加預定於17日舉行的國會科學技術信息廣播通信委員會聽證會”，並提交了不出席事由書。理由是，“作爲在全世界170多個國家營業的跨國企業的首席執行官，有正式的商業日程”。在佔酷澎總銷售額90%以上的韓國，發生了佔全體國民三分之二的3370萬人的個人信息被泄露的慘案，卻聲稱因爲海外事業無法來到韓國。



此前10年間，金範錫面臨國會國政監查和聽證會等，曾6次被採納爲證人，但一次也沒有出席。因涉嫌對合作企業存在不當行爲，首次被採納爲證人的2015年，他提出了“打籃球時跟腱破裂，行動不便，不能穿長褲”的理由。此後，他以各種藉口迴避出席，並在《重大災害處罰法》即將實施之際，在2021年辭去了韓國法人議長職務和登記理事職務，斷絕了與韓國事業的法律聯繫。雖然今年也三次被要求出席，但每次都以參加美國總統就職儀式、海外出差等爲由迴避出席。



雖然此次不能出席國會的理由是“跨國企業首席執行官”，但到目前爲止，酷澎和金範錫從未表現出跨國企業應有的社會責任。不僅是小商店水平的保安管理，個人信息泄露事故應對遲緩、逃避責任等也引起了公憤。儘管如此，金範錫仍然保持沉默，一言不發。酷澎有限公司擁有酷澎100%股份，金範錫雖然是擁有74.3%表決權的實際控制人，但卻以月薪社長爲由躲在了後面。他迴避國民輿論，只注重把法律責任最小化。在此次事件之後，把完全不瞭解韓國的美國總公司的法律專家推舉爲韓國代表，這本身就充分體現了金範錫對此次事件的態度。



此次以“全球企業首席執行官”爲由拒絕出席國會，但事到如今，酷澎及金範錫更應當站到國民面前，親自說明事件的來龍去脈，釐清應負的責任，並向受害者作出真誠道歉。若一再重複在韓國賺錢、卻在需要承擔責任時躲到美國的做法，那麼無論今後酷澎提出何種舉措，都難以恢復公衆信任。有必要讓輕視國民和消費者的企業，切身領教其將迎來的結局。

