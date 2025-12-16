七萬癡呆老人財産遭侵奪 判決書中受害者僅四十九人

2021年10月秋意漸濃的忠清南道論山市街頭。壹位衣著陳舊、患有癡呆症的老人鄭順浩（化名，71歲）正茫然徘徊。接到報告後出動的老年人保護專門機構調查人員抵達時，他連自己的姓名和年齡都已記憶模糊，只是清晰地重複著壹句話：“錢……必須把錢找回來。”調查人員查核順浩的銀行賬戶後發現觸目驚心的景象：自2020年7月起，超過2億韓元的資金如退潮般被提取數十次。其癡呆症發病後負責管理賬戶的舊同事（69歲）成爲主要嫌疑人，調查確認大筆資金曾轉入該同事女兒及熟人的賬戶。然而，調查人員最終未能將該同事移交警方。因爲該同事每次都讓順浩本人親自操作轉賬，且癡呆患者順浩顛三倒四的陳述難以證實侵吞嫌疑。機構方面雖嘗試通過擔任監護人來追回資金，但該同事的女兒及熟人早已在宣告破産後隱匿行蹤。最終，順浩未能收回全部錢款，于上月在壹家療養院離世。他的痛苦與死亡，僅存于老年人保護專門機構壹紙“虐待認定書”中。針對癡呆老人資産的犯罪雖各地頻發，卻從未進行過實態調查。損失財産規模幾何、遭受何種剝削，至今未能掌握。過去五年間，估計共有6萬7443名癡呆患者成爲金融犯罪的受害者。然而，出現在有罪判決書中的受害者僅49人。若受害者達千人，接受法律審判的加害者甚至不足壹人。《東亞日報》英雄內容團隊對保健福祉部下屬老年人保護專門機構積存的五年間共379件“癡呆老人經濟虐待”認定書進行了分析，旨在厘清官方統計未能涵蓋的“隱性癡呆資金狩獵”實態。其中，偵查機關獲悉的案件僅34件（占8.9%）。其余案件去向何方？其中正蘊含著被子女、信任的護理員或熟人奪走畢生積蓄，卻因“是家人”“因癡呆”而不得不保持沈默的老人們的悲鳴。