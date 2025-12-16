澳大利亞海邊發生槍擊事件，勇擒兇犯的“市民英雄”是穆斯林水果店老闆

14日在澳大利亞悉尼東部邦迪海邊舉行的猶太教節日“光明節紀念慶典”中發生槍擊事件，2名兇犯是父子關係，當地調查當局正在調查他們是否與伊斯蘭極端主義武裝團體“伊斯蘭國”或伊朗有關。以色列公開批評說：“澳大利亞政府放任反猶太主義，導致了對猶太人的恐怖襲擊。”據美聯社等媒體15日報道，邦迪海灘槍擊事件的死亡人數已增至16人，其中包括10歲少女和87歲老人。遇難者中包括來自烏克蘭的大屠殺倖存者亞歷克斯·克萊特曼。另有40人受傷，正在住院接受治療。經確認，經過肢體衝突，從犯人手中搶走槍支，防止更大損失的“市民英雄”是在悉尼經營水果店的艾哈邁德（43歲·照片）。據悉，他是來自敘利亞的穆斯林。作爲兩個孩子的父親，他在制服犯人的過程中胳膊和手部中彈，接受了手術，目前正在住院。警方說，槍手身份是薩吉德·阿克拉姆（50歲）及其兒子納維德·阿克拉姆（24歲）。據悉，他們是巴基斯坦裔。薩吉德被警察當場擊斃，納維德受槍傷正在醫院接受治療。慘案發生後，警方在他們的車輛上發現了2個簡易爆炸裝置。目前還沒有確認其他嫌疑人。警方認爲，犯人宣誓效忠“伊斯蘭國”。在他們的車輛中發現了爆炸物和兩面“伊斯蘭國”旗幟。特別是，納維德與2019年在悉尼被捕的“伊斯蘭國”恐怖計劃犯有關聯，曾接受澳大利亞情報機關的調查。新南威爾士州總理克里斯明斯表示，薩吉德在2015年獲得了槍支和狩獵許可證，共有6支有許可證的槍支。對於犯人是否是澳大利亞公民，他表示“無可奉告”。當天，澳大利亞總理阿爾巴尼斯承諾，將加強限制持槍許可期限等相關規定。美國有線電視新聞網（CNN）報道說：“澳大利亞是世界上最強大的槍支管制體系的國家之一。”以色列強調，承認巴勒斯坦爲國家的澳大利亞政府的方針助長了反猶太主義。以色列總理內塔尼亞胡14日在演講中表示：“反猶太主義是領導人保持沉默時傳播的癌症。你們（澳大利亞政府）讓這種疾病蔓延開來，其結果就是我們今天看到的可怕攻擊猶太人。”美國總統特朗普當天也表示：“澳大利亞發生了可怕的襲擊。這分明是反猶太主義的攻擊。”金寶拉記者 purple@donga.com