國會推遲查明務安客機慘案真相



181名乘客中179人死亡的去年12·29濟州航空公司客機慘案是韓國國內發生的航空事故中死亡人數最多的慘案。眼看快要一週年，事故原因仍然撲朔迷離。國土交通部下屬的航空和鐵路事故調查委員會原計劃本月初舉行聽證會，公佈中間調查內容，但因遺屬的反對而告吹。遺屬們之所以反對，是因爲不能相信國土部所屬調查委員會的“自我調查”。



慘案發生後，遺屬們要求設立獨立調查機構。事故發生約10天后，國會提出了將調查和員會移交國務總理室的《航空鐵路事故調查法》修正案，朝野都對從國土部獨立的必要性表示認同。但直到本月初，修訂案纔在國會國土交通委員會小委員會通過。



通過國會第一關花了11個月時間，是因爲在國土委員會討論過程中出現了“不同的聲音”。意思是說，如果調查委員會獨立，調查工作的連續性和專業性就會下降，而且有可能動搖政府組織的原則。從提出這種主張的委員發言的字裏行間來看，可以看出對迫於遺屬的要求而撕掉剝離國土部組織的排斥感。



當然，調整政府組織應當慎重。但此次事件是糾正調查委員會先天侷限的事情。2002年成立的調查委員會在法律上明確規定，國土部長不得參與事故調查工作。但人事和預算等都受國土部長的指揮。12名調查委員中有2名常任委員是國土部高層公務員。



與航空政策或規制相關部門完全獨立的美國交通安全委員會、屬於議會機構的加拿大交通安全委員會相比，韓國的調查委員會只能算是接近半獨立。就連10年前國土部下屬的韓國交通研究院也在調查委員會中長期發展計劃報告中指出：“國土部事故調查的客觀性可能會受到質疑。”



再加上，就此次慘案，人們對國土部和調查委員會的信任已經跌入谷底。在務安機場的“混凝土坎”被指爲造成慘案損失的原因後，國土部一度表示“按規定沒有問題”，急於逃避責任。調查委員會今年7月發表了可以解釋爲飛行員過失的不成熟的內容，結果引發了爭議。



如果借用遺屬方面的說法，國土部下屬的事故調查委員會就是“扣錯的扣子”。數十年來一直保持沉默，卻以業務專業性和擔心政府組織混亂爲由反對獨立機構的討論，只會引起是不是另有意圖的誤會。



雖然爲時已晚，但事故調查委員會獨立機構的成立邁出了第一步，即使修正案在國會全體會議等剩餘程序速戰速決，調查延遲也已不可避免。因爲修正案中包含了法律實施後立即結束現有事故調查委員會任期的內容，組建新的事故調查委員會需要物理時間。



提出事故調查委員會獨立法案的委員在國會常任委員會第一次會議上強調要儘快處理法案。他說：“沒有比亡羊不補牢更愚蠢的事情了。”由於部分議員安逸的認識，真相查明被進一步推遲，對遺屬來說就是延長了痛苦的時間。

