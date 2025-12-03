韓國軍工企業競相進軍埃及武器市場，力爭拿下價值25萬億韓元訂單

面對預計將形成高達170億美元（約25萬億韓元）規模的埃及武器市場，韓國軍工企業正接連加強營銷攻勢。近日，韓國總統李在明訪問阿拉伯聯合酋長國（UAE）及埃及等中東地區，大力支持“軍工出口推銷”，加之“韓流”熱潮提升韓國形象，業界預測繼東歐市場後，有望在埃及再次斬獲大型訂單。韓國航空宇宙産業（KAI）與韓華航空航天公司于1日至4日（當地時間）在埃及開羅埃及國際展覽中心舉行的埃及防務展（EDEX）上，分別搭建大型宣傳展館，面向非洲及中東地區軍方人士展開熱烈推介。韓國航空宇宙産業重點向當地空軍人士介紹KF-21、FA-50及“Surion”直升機等韓國國産機型。該企業特別強調，FA-50機型與埃及空軍主力機型F-16兼容性高，當地飛行員可輕松實現機型轉換。韓國航空宇宙産業表示，埃及、摩洛哥、伊拉克、約旦等非洲及中東地區相關人士接連到訪展館表示關注。韓國空軍特技飛行隊“黑鷹”亦在當地使用該機型進行了精彩飛行表演，助力推廣。韓華航空航天公司在展會現場陳列了新壹代多管火箭炮“天舞1.0”及“天舞2.0”實物。去年底確定向埃及出口、將于明年第壹季度起交付的K9自行火炮套裝則以模型形式展出。韓華方面特別強調，將把韓國國內生産的K9部件運至埃及進行當地組裝完成的“制造合作”模式，以爭取追加訂單現代羅特姆與LIG Nex1雖未參加本屆埃及防務展，但正全力籌備擬于明年第壹季度在沙特阿拉伯舉行的“世界防務展”參展工作。李沅柱 takeoff@donga.com