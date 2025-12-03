酷澎中國籍員工去年12月辭職後盜取個人信息

經確認，被推測是酷澎（Coupang）發生大規模個人信息泄露事件嫌疑人的一名中國籍員工是去年12月離職的。該員工在辭職後近1年內沒有受到任何制裁，一直在利用內部認證系統中使用的電子簽名鑰匙自由竊取顧客信息。國會2日舉行科學技術情報廣播通信委員會懸案質詢，顯示酷澎信息泄露事件從今年6月24日到11月8日持續了5個月左右。在當天的質詢中，該員工的辭職時間是去年12月，因此在今後追加調查中，信息泄露時間和泄露量有可能進一步增加。酷澎代表朴大俊（音）就相關員工表示：“不是從事認證業務的職員，而是認證系統的開發者。離職人員的權限已全部被註銷。”但是對於該員工的國籍和離職後有可能泄露信息的經過等，他沒有給出正確的回答。據悉，目前該員工已前往中國。當局計劃不久後向中國公安請求協助調查。朝野政黨當天強烈譴責了酷澎在引發大規模個人信息泄露事件後的不當應對。共同民主黨議員韓玟洙指出：“2025年是年銷售額超過40萬億韓元的國內電子商務龍頭企業酷澎露出真面目的一年。”科廣委員長崔敏姬就酷澎的不實回答提到了舉行聽證會一事。南惠貞記者、李素貞記者 namduck2@donga.com、sojee@donga.com