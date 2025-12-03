克服韓國產業危機，要從消滅“彼得潘企業”開始



象徵2010年以後韓國經濟低增長的單詞不少，但像“彼得潘企業”一樣一針見血地指出問題核心的單詞並不多。像成年後還想成爲孩子的成年人一樣，故意拒絕成長的企業，難以再被稱爲企業。這些企業聚集在一起，經濟就不可能正常運轉。問題是，韓國社會10多年來一直沒有找到解決“彼得潘企業”問題的頭緒。



韓國媒體首次賦予“彼得潘企業”的名字並予以關注是在2012年。當時全國經濟人聯合會（現韓國經濟人協會）對279家中小企業進行調查，10家中有3家回答說，爲了維持中小企業的地位，進行了人爲的結構調整、分公司、工廠向海外轉移等。企業不尋求增長，而是爲了不增長而投入力量的事實被揭露後，各界紛紛表示擔憂。



據調查，當時，中小企業一旦成爲中堅企業，就有160種優惠消失，還要追加84個規制。今年9月，釜山大學教授金英柱（音）團隊進行的同一調查中，追加的規制數量爲94個，比以前又增加了10個。只要企業規模稍微擴大，稅收、研發、金融等多種支援就會中斷。相比通過增長獲得的利益，“成長之痛”更大，因此很多企業選擇了迴避增長。小企業經營者之間甚至公然表示：“減少1億韓元的銷售額，維持小企業的優惠，比增加10億韓元的銷售額要好。”



“彼得潘企業”首次受到關注的2012年，韓國經濟僅增長2.4%，正式進入了2%至3%的低增長軌道。當然，低生育、高齡化、中國製造業進攻等其他結構性問題產生了更大的影響。但是，在經濟根基——大部分中小企業都在人爲地阻止人力和銷售增長的情況下，高增長只能是別人的事情。現在，害怕受到大企業限制的優質中堅企業也加入了“彼得潘企業”的行列。



過去13年裏，爲解決“彼得潘企業”提出了很多解決方法。對去年成長爲中堅企業的中小企業，出臺了最多7年減免稅金的對策。研發稅額減免也開闢了可以延期適用的道路。但也有不少人擔心是不是已爲時已晚。



韓國企業的平均員工人數已經從2016年的43人減少到2023年的40.7人。成長爲中堅企業後重新迴歸中小企業的企業，僅2023年一年就多達570多家。2020年至2023年，在1萬家中小企業中，成長爲中堅企業的企業只有4家（0.04%）。在第一次發出警告的2012年未能及時應對，導致了10多年來加速韓國型低增長的結果。



解決方案不容易，但也簡單。只要建立企業必須成長的生態界就可以了。應該減少根據企業規模而定的單純支援，追加支援正在成長的企業。民間甚至有人主張，從中小企業中尋找成長爲中堅企業的企業，給予“獎勵”。害怕增長的企業和國家沒有未來。希望明年能成爲“彼得潘企業”消失的元年。

