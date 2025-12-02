韓國總統室表示將嚴懲冒充總統的虛假社交媒體賬戶

韓國總統辦公室1日表示，社交媒體（SNS）上出現了冒充李在明總統索要錢財等犯罪行爲，對此將予以嚴懲。韓國總統辦公室宣傳秘書全恩秀當天通過書面簡報表示：“近日，在TikTok（抖音）或X（原推特）等平台上發現了冒充第21任總統的虛假賬戶，特此呼籲民衆高度警惕。”她指出：“這些虛假賬戶在個人資料中標注‘第21任總統’頭銜及姓名，並盜用總統官方賬戶的照片和視頻。”她接著表示：“不僅如此，其行爲已超越單純冒充，還出現了索要錢財等犯罪迹象。韓國總統室判定此爲明確的犯罪行爲，並將堅決應對威脅國民安全的網絡冒充犯罪。”警察廳國家偵查本部當天表示，對冒充總統並索要錢財的虛假賬戶，已由首爾警察廳網絡釣魚詐騙偵查隊展開調查。據警方透露，相關虛假賬戶通過發布總統官方活動照片及視頻等，向特定人群發送私信以索要錢財。警方表示：“近期發生的網絡釣魚詐騙不僅涉及盜用，還可能利用深度僞造和深度僞造語音等技術”，並提醒稱：“請警惕各類冒充總統的虛假信息，若遇線上索要錢財的情況，切勿回應並立即向警方舉報。”此前上月27日，網絡上曾流傳以李在明總統名義發布的虛假談話稿。其中針對投資海外股票的所謂“海外股票散戶”，包含了提高海外股票轉讓所得稅率及新設持有稅等不實內容。相關內容引發爭議後，國家偵查本部已表示將啓動內部調查。申圭振記者、田南赫記者 newjin@donga.com、forward@donga.com