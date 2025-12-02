“不想再用酷澎”，不信任正在擴散，“退澎”“換澎”成爲熱潮

公司職員張海林（29歲）1日上午退出了酷澎（Coupang）。因爲3370萬名會員的信息被泄露，公司卻沒有拿出相應的後續對策或補償，對此感到失望。最近4年間，他幾乎每天都使用酷澎的新鮮食品凌晨配送“火箭鮮送”。他說：“計劃暫時每天晚上去小區超市購買食材，準備便當。酷澎應該不會再用了。”酷澎用戶的個人信息泄露事故發生後，像張某一樣決心“退出酷澎”或“換掉酷澎”的用戶正在增加。首爾市陽川區的主婦崔某（63歲）11月30日在子女的勸說下辦理了退出手續，正在尋找替代電子商務平臺。她擔心地說：“事件發生後，疑似短信詐騙的短信似乎大幅增加。”在永登浦區汝矣島工作的樸某（33歲）說：“我和家人共享用戶名，但不僅是家庭住址，就連公共玄關密碼也被泄露，所以正在考慮退出。”網絡社區上陸續出現了退出認證帖等。某網絡論壇上出現了數十條“請推薦替代購物中心”“之前好像太依賴酷澎了”等留言。個體戶也因此次事件而陷入困境。在仁川市彌鄒忽區經營韓食店的金智英（57歲）表示：“平時在酷澎上購買火腿、秋刀魚罐頭等簡便食品和橡膠手套、送貨用塑料、容器等，但由於擔心信息泄露，暫時不會使用。”另一名個體戶嘆氣說：“經營店鋪都忙不過來了，好像要從市場買工業品或乾脆換一個購物中心。”在這種情況下，酷澎甚至設計成了難以找到“退出”菜單，引起了人們的非議。據酷澎客服中心透露，要想退出手機應用程序，必須按下“我的酷澎”的“修改會員信息”，然後選擇“移動到PC版本”。之後要在電腦畫面中依次進行“本人確認”“使用明細確認”“問卷調查”等。問卷調查必須寫上“對庫澎的期望”等主觀式回答。也就是說，總共要經過6個以上步驟才能退出。哇嗚會員註冊者則需要先解除會員資格。住在鬆坡區的主婦李某（55歲）表示：“有人說信息早在5個月前就被盜了，現在退了也沒用，但現在退出還是覺得心情好，所以嘗試了一下。但每次按下按鈕時，都會出現新的步驟，最後還一定要寫主觀意見，非常麻煩。”蘇雪姬記者、崔孝貞記者 facthee@donga.com、hyoehyoe22@donga.com