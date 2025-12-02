

韓國上月出口額達610.4億美元，同比增長8.4%，創下有記錄以來11月份的最高業績。今年1月至11月的累計出口額也突破6400億美元，刷新了同期曆史最高紀錄，爲三年來的首次。僅半導體壹項，年度出口額已突破曆史紀錄。照此趨勢，今年出口額有望達成史上首次7000億美元的目標。盡管面臨美國關稅壓力等艱難條件，韓國企業仍奮力拼搏，將危機轉化爲機遇。



韓國出口自6月起至上月，已連續六個月刷新月度最高紀錄。得益于人工智能（AI）熱潮帶來的“超級周期”，半導體引領了出口複蘇。上月半導體出口同比激增38.6%。截至11月，其累計出口額已達1526億美元，已超過去年創下的1419億美元的年度紀錄。上月汽車出口也頂住了美國關稅的直接沖擊，同比增長13.7%。鑒于全球半導體需求穩健，且隨著《對美投資特別法》于上月底提交，汽車及零部件降稅措施將追溯至11月1日生效，預計未來出口有望繼續保持良好勢頭。



若本月出口業績能維持去年水平，預計全年出口額將首次突破7000億美元。這意味著韓國將與出口大國日本並駕齊驅。過去，與日本相提並論難以想象，但自2010年代以來，在日本出口停滯的同時，韓國出口快速增長，兩國間差距不斷縮小。1948年大韓民國政府成立時，其出口額僅爲日本的7.4%；58年後的2006年，韓國出口額超過日本的壹半；如今又過去19年，韓國在出口額上“趕超日本”已近在眼前。



盡管出口表現超出預期，但不安因素依然存在。出口對半導體的依賴日益加深，而石油化工、機械、造船、鋼鐵等其他主力産業的競爭力卻在下降。隨著美國關稅影響全面顯現，以及預計明年全球貿易將放緩，出口前景將較今年更爲暗淡。當前出口表現堅挺，內需亦呈現複蘇態勢，應借此良機，從根本上強化産業競爭力。

