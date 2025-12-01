韓國男籃主場再戰中國 力爭時隔12年兩連勝對手

韓國男子籃球代表隊將于1日下午7時在江原道原州DB普羅米阿萊納體育館與中國隊進行2027年國際籃球聯合會（FIBA）籃球世界杯亞洲區預選賽第壹輪B組第二場主場比賽。若韓國隊在主場取勝，將實現自2013年以來對“萬裏長城”中國隊的首次兩連勝。韓國隊于上月28日客場對陣中國的首場比賽中以80比76獲勝。韓國隊曾于2013年5月東亞籃球錦標賽決賽中以79比68擊敗中國隊，同年8月在國際籃球聯合會亞洲籃球錦標賽小組賽中以63比59再度取勝。截至30日，中國隊在國際籃聯排名中位列第27位，客觀實力優于排名第56位的韓國隊。在此次亞洲區預選賽之前，韓國隊在與中國隊的曆史交鋒中以15勝36負處于劣勢。然而韓國隊憑借“火花射手”李賢重（25歲，長崎）的高效三分球手感向連勝發起沖擊。李賢重在對陣中國的首場比賽中命中9記三分球，創下世界杯亞洲區預選賽單場最高紀錄，並獨得33分。賽後中國體育媒體《新浪體育》評價稱：“李賢重的外線投籃令觀衆席陷入沈寂，中國代表隊對其缺乏有效防守策略。”李賢重在首場比賽結束後表示：“得益于隊友們的精准傳球，我才能命中9記三分球。感謝教練組在短時間內制定出色戰術，我們將全力備戰主場對陣中國的比賽。”韓國隊在前主教練安俊浩（69歲）卸任後面臨選帥困境，目前由全熙哲（52歲，SK隊主教練）擔任臨時主教練，趙相賢（49歲，LG隊主教練）任臨時助理教練。這兩位教練在2002年釜山亞運會韓國隊擊敗中國隊奪得金牌時均爲代表隊成員，他們在短時間內迅速提升球隊組織力，助力隊伍在客場戰勝中國隊。韓國隊有效遏制了中國隊以周琦（29歲，北京，216厘米）爲核心的內線進攻。周琦在首場比賽中僅得11分。全熙哲教練表示：“隊員們專注執行了既定攻防戰術，在首場比賽中表現出色。我們將彌補不足，全力備戰第二場比賽。”國際籃聯世界杯亞洲區預選賽第壹輪共有16支隊伍分爲4個小組，采用主客場制進行小組賽。各小組前三名將晉級第二輪，爭奪7張世界杯正賽門票。韓國隊在預選賽第壹輪與日本（第22位）、中國、中華台北（第67位）同屬B組。趙英宇記者 jero@donga.com