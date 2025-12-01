酷澎3370萬人信息被盜……“疑是中國員工所爲”

韓國電子商務排名第一的酷澎（Coupang）的3370萬人個人信息遭到泄露。這相當於每4名韓國成年人中就有3人的信息被盜。這看起來不是外部黑客攻擊，而是內部員工的泄露，作案者據推測是已經離職的中國職員。據悉，酷澎在5個月的時間裏一直不知道信息泄露這一事實。有人批評稱，隨着急速發展，酷澎規模變大，卻疏忽了顧客個人信息的保護。酷澎30日表示，前一天下午向個人信息保護委員會報告了3370萬個顧客賬戶被無端泄露一事。考慮到酷澎的月活躍用戶數爲3200萬名，實際上所有會員的個人信息已悉數泄露。酷澎在11月18日得知4500個顧客的個人信息被無端泄露的事實後，20日向個人信息委員會報告了相關情況。之後通過後續調查，確認了大規模泄露始於6月24日。這意味着，早在5個月前就有顧客信息遭竊取，但酷澎一直不知情。個人信息委員會人士表示：“酷澎在接到消費者投訴後確認此事的過程中才掌握了泄露情況。如果沒有消費者的舉報，酷澎現在也不會知道。”酷澎向首爾警察廳網絡搜查組提交了訴狀。訴狀沒有指定被告人，而是記載爲“姓名不詳者”。但據悉，酷澎在向個人信息委員會提交的事件經過報告中，詳細說明了懷疑是中國籍前員工所爲的情況。個人信息委員會與科學技術信息通訊部一起成立了民官聯合調查團，已着手進行調查。警方爲了查明泄露原委也展開了調查。首爾警察廳網絡搜查組30日表示，已接到酷澎提交的訴狀，已掌握相關資料，正在進行分析。當天，酷澎以代表理事朴大俊（音）的名義發表了道歉信，稱“對帶來的不便和擔憂表示歉意，將盡全力預防進一步損失”。高麗大學信息保護研究生院教授李相鎮（音）指出：“通常來說，會根據數據的不同類型，，對擁有訪問權限的員工進行區分管理。像這次這樣，一名員工持續接觸大量數據，說明內部監控與管理存在不足。”李素貞記者、金多燕記者 sojee@donga.com、damong@donga.com