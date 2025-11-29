尹錫悅超過全斗煥，以77%的得票率位居“犯錯總統”榜首

自去年12·3緊急戒嚴以來，因憲法法院的彈劾審判而被罷免總統職務的前總統尹錫悅在問卷調查中當選爲歷屆總統中“犯錯很多”的總統。他甚至超過了2021是、2023年調查中排名第一的全斗煥前總統。韓國蓋洛普25日至27日對1000名18週歲以上的選民進行調查，28日公佈的民意調查結果顯示，對尹錫悅的否定評價爲77%。12%的人認爲尹錫悅“很多事幹得不錯”，與去年12月正在進行彈劾審判時節的總統職務正面評價率（11%）大致持平。以犯錯多少排序，跟在尹錫悅之後的依次是全斗煥（68%）、朴槿惠（65%）、盧泰愚（50%）、李明博（46%）、文在寅（44%）等。在2021年和2023年的調查中，全斗煥的否定評價最高，分別爲73%和71%。正面評價最多的總統是盧武鉉（68%）、朴正熙（62%）和金大中（60%），均爲60%以上。其後依次是金泳三（42%）、李明博（35%）、文在寅（33%）。韓國蓋洛普解釋說：“2015年朴正熙獲得最高評價，但現在與盧武鉉換了位置。在過去的10年裏，對金泳三和李明博的肯定評價增加，否定評價減少，重新進行了評價。”回答李在明履行職務表現良好的肯定評價佔60%，否定評價佔31%。在肯定評價的理由中，回答“外交”（43%）的比率最高，否定評價中回答“經濟、民生”（14%）和“道德問題及迴避本人審判”（12%）的比率最多。政黨支持率方面，據統計，共同民主黨和國民力量黨的支持率分別爲42%和25%。8月中旬以後，共同民主黨的支持率爲40%左右，國民力量黨的支持率爲20%左右。進步羣體67%支持共同民主黨，保守羣體55%支持國民力量黨。中立羣體方面，共同民主黨和國民力量黨的支持率分別爲45%和15%，支持特定政黨的選民也佔31%。許桐準 hungry@donga.com