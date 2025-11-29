全球各界慰問香港火災遇難者並踴躍捐款

25日中國香港北部大埔高層住宅小區發生的大型火災在持續3天後，于28日終于完全被撲滅。截至當天，死亡人數爲94人，200余名失蹤者中多爲高齡居民，預計傷亡人數將進壹步上升（截至28日晚，火災已造成128人遇難）。世界多國持續向災區表達慰問並踴躍捐款。韓國總統李在明28日在推特、臉書等社交媒體用韓語和中文發文稱：“對此次事故中的罹難者表示沈痛哀悼，並向遇難者家屬致以誠摯慰問。祈願災區早日完成修複重建。”他接著表示：“向正在爲拯救生命而奮戰的數百名救援人員與志願者致以深切謝意”，“衷心祝願傷者早日康複，祈願所有失蹤者平安歸來。”日本首相高市早苗也參與哀悼活動。曾因“台灣有事時介入”言論導致對華關系緊張的高市早苗，于27日表示：“謹向遇難者表示哀悼，向遺屬致以深切慰問。對受災民衆致以由衷的同情與關懷。”K-Pop歌手及主要經紀公司相繼加入捐款行列。中國成員宋雨琦所在女團（G）I-DLE向當地慈善組織捐贈100萬元人民幣（約合2億韓元）。中國成員甯甯所在女團Aespa也決定向香港紅十字會捐贈50萬港幣（約合9400萬韓元）。大型娛樂公司JYP娛樂通過微博宣布“已向當地慈善機構捐贈200萬港幣（約合3.77億韓元）”。SM娛樂公司與YG娛樂公司分別捐贈100萬港幣（約合1.9億韓元），Hybe音樂集團旗下APAC亦捐贈5億韓元。此外，原定28日至29日在香港啓德體育園舉行的有線電視Mnet頻道的年終頒獎典禮“2025 MAMA Awards”，鑒于當前哀悼氛圍決定取消紅毯環節。主辦方強調：“向因這次事故承受巨大傷痛與不安的所有人致以誠摯慰問”，“我們堅信音樂具有治愈與團結的力量，期盼能爲大家帶來慰藉與勇氣。”金喆仲 tnf@donga.com