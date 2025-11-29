人工智能“咔嚓”時代，做好了贏得速度戰的準備嗎？



22日，在京畿道龍仁市，由Kakao Impact和Brian Impact主辦的“人工智能TOP 100”競賽在信息技術業界成爲話題。聽說要較量人工智能的實力，備受平時“摸一摸生成型人工智能工具”的人關注。



題目是這樣的。“不負責任地離開的前任。以他的數碼痕跡爲線索，在一天內掌握業務現狀，完成交接文件。”這是有關日常生活中可能發生的情況應對方法。



引人注目的是，該大賽的100名參賽者中一半以上是非開發人員。據說，在上個月進行的預選賽上，還有個體戶、消防員、農夫、製作人、警察等。幾年前相似的問題解決型大賽“黑客鬆”，還是開發者的舞臺，如今已大爲不同。



“咔嚓”時代已經開啓。咔嚓是新造詞，意思是任何人都可以通過人工智能輕鬆快速地製造出自己想要的東西。雖然這個詞經常被用作負面含義，暗示隨隨便便印製出來，但很明顯，非開發人員只要點擊幾次和提示就可以製作並使用簡單應用程序的時代已經開啓。人們還給這種行爲起了“Vibe編碼（像用普通語言對話一樣編碼）”的帥氣名字。



真的誰都可以嗎？我向谷歌18日公開的Gemini 3中發送了一個提示詞。這是一個被認爲能夠威脅到開放人工智能聊天GPT的最新模型。內容是“請創建一個包含記事本、待辦事項、生成型人工智能聊天窗口的業務輔助應用程序。”提示的長度是343個英文字母。Gemini思考約一分鐘後，開始使用一些多少有些難度的術語，然後給我下達各種指示。



按照Gemini的指示，我創建了文件，並照着把拿到的代碼複製粘貼。經過4次對話修正一些微小錯誤後，最終完成了立即可以使用的應用程序。所需的功能有99%都運行正常。到此爲止所花費的時間剛好1個小時。做完微調，剛好又花了整整一個小時。因爲這個應用程序只包含了我所需要的功能，滿意度自然不低，現在已在實際工作中使用了。



被Gemini 3的性能嚇到的不只是我一個人。當地時間24日，在美國紐約股市，谷歌母公司字母表的股價上漲了6.3%。當天納斯達克指數上漲2.7%，有分析稱這是“Gemini 3效應”。



支撐“咔嚓”速度的生成型人工智能發展速度已經到了令人窒息的地步。信息技術業界有言論稱：“技術發展速度快到難以跟上。”



韓國的情況如何？值得慶幸的是，時隔4年“科技相關部長會議”得以恢復，討論了人工智能民生10大項目推進案等。但是，政府主導的事業在實效性和速度方面經常令人擔憂。李在明總統最近在國會施政演說中表示：“2026年預算案是開啓人工智能時代的第一個預算。”在人工智能技術發展因美國和中國兩強格局而緊張的情況下，韓國也應該表現出僅次於“咔嚓”的迅速。

