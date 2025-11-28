民間主導的“努裏（世界）”號第四次成功發射……拉開了“宇宙產業化”帷幕



韓國型運載火箭“努裏（世界）”號27日凌晨第四次發射，完美地完成了將人造衛星安穩送入軌道的任務。通過純自主技術開發的“努裏”號的信賴度由此大幅提高。特別是隨着韓國民間企業主導的此次發射取得成果，韓國也可以正式進入發達國家企業的主要舞臺“民間宇宙產業競爭”。



昨天凌晨1點13分，在全南高興郡羅老宇宙中心升空的“努裏”號在穩定分離一級、二級火箭後，在1105秒內達到預定的600公里高度。接着，它把肩負極光觀測等任務的“新一代中型衛星3號”和12顆小型立方體衛星依次分離並送入軌道，之後中型衛星3號和南極世宗基地地面站等的通信也得到了確認。雖然是首次嘗試夜間發射，但除了倒計時時間推遲了18分鐘之外，這是一次完美無瑕的成功。



此次發射距離上一次兩年半，意味着韓國的宇宙開發擺脫了由國家、政府機關主導的“老空間”時代，進入了民間主導的“新空間時代”。從韓國航空宇宙研究院獲得技術轉讓的韓華航空航天公司協調了300多家企業的合作等，HD現代重工業負責了用自主技術設計和製作的發射臺系統。主搭載衛星是韓國航空宇宙產業首個由民間企業開發的中型衛星。通過此次發射成功，韓國進入了利用本國運載火箭隨時可以發射本國衛星的“七大宇宙強國”。但是要趕上之前進軍宇宙空間的美國、中國、俄羅斯、歐盟、日本、印度，還有很長的路要走。僅上個月就發射了15次的美國太空探索公司的“獵鷹9”可以再次使用運載火箭，因此經濟性比其他運載火箭更具壓倒性。另外，美國、中國、歐盟還在距地300-1500公里的低軌道上發射數千顆衛星，展開向地面提供衛星網絡服務的競爭。



“努裏”號將於明年發射第五次，後年發射第六次。要想發展代替其他國家發射衛星的“宇宙配送產業”，必須大幅提高信賴度和商業性。只有更頻繁、更多發射成功，才能提高競爭力。爲了支援韓國企業挑戰宇宙開發，國家應該不惜投資。

