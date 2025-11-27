“看起來特朗普的電池用完了。”美國總統特朗普重新執政的第一年即將結束，《紐約時報》25日公開了分析總統執政第二期日程的結果，認爲他比執政第一期更疲憊。特朗普生於1946年6月，現年79歲，是美國最年長的總統。據《紐約時報》報道，今年到目前爲止，特朗普出席的正式活動有1029項。與執政第一年的2017年（1688件）相比，減少了約39%。開始總統正式日程的時間也推後了。2017年平均上午10時31分左右開始日程，但今年是中午12時08分。特朗普通常在上午11點以後回到華盛頓白宮的辦公室。在此之前，他將會度過所謂的“行政日程”。這意味着在官邸看電視、讀報紙、打電話等。他以晚睡的“夜貓子”風格而聞名。在執政第一期時，他也沒有召開正式會議或報告，而是積極利用了充斥“個人、非正式活動”的行政日程。不過，特朗普的出訪反而比第一屆增加。僅今年一年就進行了8次出訪。第一期第一年有4次。週末和執政第一期時一樣，主要打高爾夫。《紐約時報》報道說，重新執政後，他在週末、公休日等做了什麼大部分都是非公開的。特朗普的“高齡風險”在去年總統選舉過程中也曾被人提出過。特別是去年10月，他接連把“伊朗”說錯爲“朝鮮”等口誤，引發了健康及認知功能的擔憂。但每當這時，他就會將自己與甚至傳出“癡呆症”說的前總統拜登進行比較，炫耀自己的健康。《紐約時報》評價說：“特朗普總統爲了事先阻止對高齡的批評，將自己與在任到82歲的拜登前總統進行了比較，但現實比這複雜。”特朗普在重新執政後的各種活動中，還多次露出疲憊的樣子。此前的6日，他在辦公室也垂下了眼皮，看起來像是睡着了。《紐約時報》指出，他在最近的演講中經常出現語無倫次的現象，這也是高齡的證據。有評價認爲，雖然從以前開始就存在說話散漫的傾向，但在執政第二期，這種面貌更加突出。特朗普在重新執政後，還經常提及“身後世界”。他14日在私宅佛羅里達州海湖莊園提到了“天堂”。《紐約時報》認爲，提及“天堂”“審判”等有關死後世界的故事也是因爲年齡的原因。不過，報道提到，特朗普總統本人及其周邊人士仍然將總統描述爲擁有鋼鐵體力的“能源兔（Energizer Bunny）”。申晋宇 niceshin@donga.com