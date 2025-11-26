李順載以“演技無完成”理念燃燒激情 如今告別舞台升遐天國，享年91歲

“演技沒有盡頭，也沒有完成。只有新的挑戰、創造和努力。我至今也未見其盡頭。”（故人2022年接受《東亞日報》采訪）從二十二歲出道至九十高齡，近70年來奔跑不息的“演技鐵人”。從“大發父親”到李爾王和英祖大王、“花樣爺爺”等，跨越體裁與媒體登台表演的演員李順載于25日逝世。享年91歲。●從到“大發父親”到“花樣爺爺”1934年生于鹹鏡北道會甯的故人，曾就讀首爾大學哲學系，因傾心表演《哈姆雷特》，1956年以話劇《地平線彼岸》出道。1957年通過《藍色協奏曲》開啓電視劇生涯，1964年當選東洋廣播公司公開招募第壹期演員。1966年以電影《初戀》登上銀幕。故人壹生並非華麗明星，卻如柴火般持續燃燒。甚至出現“打開電視就是李順載”的說法，月均出演作品曾達30部。1992年當選國會議員（首爾中浪甲區）前後，即使投身政界也未放棄表演。此時拍攝的電視劇《愛情是什麽》是其演藝生涯中不可或缺的作品。該劇創下曆代電視劇收視率第二（65%），在中國亦廣受歡迎。劇中的“大發父親”形象長期成爲他的標志性角色。故人出演《澡堂老板家的男人們》、《東醫寶鑒》、《李算》等主演作品達140余部，包含配角累計參演400余部。雖以《東醫寶鑒》許浚之師、《李算》英祖等史劇形象深植中老年觀衆記憶，但年逾七旬挑戰情景喜劇後更獲年輕群體青睐。憑借《無法阻擋的High Kick》（2006年，又稱《搞笑壹家人》）等作品的喜劇演繹，獲“黃色視頻順載”愛稱。此後與演員申久、朴根滢、白日燮等共同出演tvN綜藝《花樣爺爺》（2013年），再度贏得觀衆喜愛。●“觀衆諸位，平生承蒙厚愛”但其藝術之心始終向往“故鄉”話劇。曾言“未演莎士比亞四大悲劇乃千古之恨”的他，終在2021年以87歲高齡化身“李爾王”重返舞台。故人在2023年東亞日報采訪中強調“相信話劇具有改變社會的力量”。2022年執導話劇《海鷗》，自稱“最高齡新人導演”。懷揣“倒在舞台”夢想的故人，實際因話劇演出健康狀況惡化。去年登台話劇《等待戈多》後宣布中止活動。爲紀念出道70周年籌備的話劇《推銷員之死》最終未能上演。故人于1971年擔任演技者協會初代會長捍衛演員權益，並在世宗大學與嘉泉大學培育後輩。2002年獲授寶冠文化勳章，2018年獲授銀冠文化勳章。鮮少獲獎的故人于去年12月31日在“2024 KBS演技大賞”中榮膺大獎。在生平首次獲得演技大獎的那天，他拖著不便的身體登上領獎台，未能忍住淚水。“年歲漸長終遇此刻。總想著終有機會而時刻准備。觀衆諸位，平生承蒙厚愛，獲益良多。在此致謝。”●李在明總統：“故人是我們的珍貴文化遺産”25日故人逝世消息傳來，各界哀思如潮。李在明總統通過社交媒體追悼：“先生留下的作品與訊息乃韓國珍貴文化遺産。”京畿道知事金東延贊其：“勝花之爺、摯愛學子的教授、備受敬重的前輩、永恒的藝術家。”演員鄭普碩感懷：“先生每壹步皆是韓國熒幕演技的起源與曆史。”演員金惠秀垂首致意：“深受提攜，獲益匪淺。”《花樣爺爺》導演羅永錫追憶：“讓我們領悟到堅持與真誠工作的價值。”當日下午2時，首爾松坡區首爾峨山醫院設置的靈堂內，崔佛岩、羅文姬、河正宇、安在旭等演員敬獻的花環充盈其間。金泰彥記者、史智媛記者 beborn@donga.com、4g1@donga.com