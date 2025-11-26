11年時間，韓國忘記了“世越”（歲月）號的教訓



連接濟州和全南木浦的大型客輪S號船長金某在“世越”（歲月）號事故第二年即2015年接受了某媒體的採訪。主題是他作爲船長對安全有多麼重視。他多次提到世越號並表示：“存在問題的地方就是船長所在的地方。（S號通航後）沒有出現過危險的瞬間。”他強調了S號與世越號的不同。



當時，慘案的衝擊還沒有完全消失。更何況，S號最多可搭載921人，是世越號的兩倍。金船長找到船社，強調有必要對乘客和船員進行安全教育。這是作爲大型客輪的船長應盡的責任感。實際上，S號雖然出現了小故障，但沒有發生人員傷亡事故。



金船長當時接受採訪的原因可能是世越號船長李俊錫（音）。世越號慘案發生時，李俊錫沒有向乘客下達下船命令。當時還播放了讓犧牲者猶豫不決的“不要動”的廣播。不僅如此。世越號沉沒在海里的瞬間，李俊錫還離開了世越號。衆所周知，行李超載、安全麻痹、乘務員逃避救助的結果是304人死亡。



時間使記憶變得模糊。但是也要有不放棄這一記憶的人。負責安全的人更是如此。但是提到世越號，甚至接受採訪的金船長的腦海中，至少在19日晚上似乎沒有世越號慘案的記憶。他就是日前搭載267名乘客、在全羅南道新安郡足島觸礁的“昆斯傑努維亞2號”的船長。



在發生事故的狹窄水道中，爲了安全起見，原則上不能使用自動操縱裝置，但“昆斯傑努維亞2號”沒有手動運行，最終擱淺。警方認爲金船長在事故發生時沒有待在駕駛室，而是在船長室休息，因此申請了事前拘捕令。雖然他說“因爲腸胃不適暫時離開”，但船員們陳述說，他在1000多次航行中都沒有出現在駕駛室。不只是金船長這樣。一等航海士（大副）說：“設好自動駕駛後在看新聞。”獨自掌舵的舵手在船駛向足島的瞬間也沒有調整方向。



雖然還需要通過調查確認事實，但已有多人證言稱，事故發生後，遲遲才播出廣播通知。不少乘務員沒有發揮應有作用的情況正在浮出水面。安全麻痹症在經歷了世越號之後也沒有什麼改變。



“昆斯傑努維亞2號”乘務員已遺忘的世越號的教訓，反過來在19日晚上讓很多人想起了世越號。不僅是乘坐“昆斯傑努維亞2號”的乘客，看到新聞快訊的衆多大韓民國國民也回想了2014年4月16日上午的記憶。所幸沒有發生慘案。儘管如此，很明顯，韓國社會負責安全的人中間有一部分已經遺忘了世越號。



或許有人會說：“我對慘案的記憶非常深刻，沒有忘記那個教訓。”希望能向他們轉告金船長的訪談內容。他在第二年接受採訪時也曾表示，“對慘案當時的情況記憶猶新”。這是因爲，金船長所在的船隻，在世越號沉沒的瞬間，當時也在海上。他慘淡地表示：“雖然（與世越號）相距很遠，但想到要去救乘客等，就傾聽了對講機內容，從先到的周邊船舶那裏聽到了‘沒有人可以救’的內容。”11年時間，讓試圖救助世越號乘客的人們也陷入了遺忘之中。

