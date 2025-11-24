不能動員國民年金充當“匯率消防員”



韓元兌美元匯率維持1400韓元后半段：1的高位，沒有下跌的跡象。隨着匯率持續走高，外匯當局據稱本週將與國民年金公團會面，商討匯率對策。有分析認爲，當局期待通過調整資產運用方式等，讓國民年金起到外匯市場“消防員”的作用。穩定匯率雖有必要，但也有不少人擔心，此舉會對關係到國民養老的年金收益率產生不良影響。



政府之所以要動用國民年金應對匯率，是因爲這是大量使用美元的代表性需求處之一。以8月末爲準，國民年金基金1322萬億韓元中有44%是海外股票和債券，其中大部分是用美元購買的資產。如果減少這一比重或強化應對匯率變動危險的“匯率對衝”，可以期待降低匯率的效果。因爲無法阻止個人投資者“西學螞蟻（投資海外股市的散戶）”的美元流出，所以從政府說話好使的國民年金開始施壓。



問題是這種方式會中長期降低國民年金的收益率。今年以來到10月末爲止，國民年金的運營收益率提高了約20%，這是國內外股價同時暴漲而產生的極爲罕見的收益率。過去20年間的年均收益率爲6.27%。韓國綜合股價指數僅今年就上漲60%，每當起於美國的人工智能泡沫論增大時，都會暴漲暴跌，這種情況下，誰也很難預測年末股價和收益率。



在市場變動性較大的情況下，如果進一步提高14.9%左右的國民年金的國內股票投資比重，或者政府介入並改變有其他原則的“外匯對衝”標準，收益率可能會下降。如果基準利率比美國低1.25%-1.5%，“西學螞蟻”的海外投資熱情和對美投資企業的美元需求持續，動員年金保衛匯率有可能只消耗基金。海外年基金特別強調基金運營的獨立性，也是爲了預防這些問題。



現在的匯率讓人聯想到外匯危機、全球金融危機時期，具有威脅性。進口物價上升等副作用也不少。但是經常收支順差仍在持續，韓國人的海外持有資產比負債更多，因此與過去危機時的情況大不相同。現在不應該動員國民年金來拉低匯率，而是應該加快改善經濟體質的結構改革速度來應對。

