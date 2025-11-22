孫興慜將在美職聯揭幕戰中首次迎戰梅西

孫興慜（33歲，洛杉矶FC）與“足球之神”利昂內爾•梅西（38歲，邁阿密國際）的對決已正式確定。根據美國職業足球大聯盟（MLS）事務局21日公布的2026賽季聯賽賽程，洛杉矶FC隊將于明年2月22日上午11時30分在美國加利福尼亞州洛杉矶紀念體育場與邁阿密國際隊進行開幕戰。孫興慜和梅西是目前代表美職聯的招牌球星。2023年加入邁阿密國際俱樂部的梅西在2024年常規賽季中打入20球並貢獻16次助攻，2025年打入29球榮膺聯賽射手王。離開效力10年的英格蘭足球超級聯賽（EPL）托特納姆熱刺隊後，于今年8月加盟美職聯的孫興慜在常規聯賽10場比賽中打入9球並貢獻3次助攻，迅速成爲西部聯盟代表球員。美職聯事務局將兩隊開幕戰選入“2026賽季必看比賽前十名”，彰顯了對這場對決的期待。爲匹配賽事重要性，比賽未安排在洛杉矶FC原主場BMO體育場，而是定址于洛杉矶紀念體育場。這座可容納77500個座位的多用途體育場常承辦美式足球（橄榄球）與田徑賽事，2028年洛杉矶奧運會開閉幕式也將在此舉行，其規模達BMO體育場（22000個座位）的三倍以上。孫興慜與梅西的上次正式交鋒還需追溯至2018-2019賽季歐足聯（UEFA）冠軍聯賽小組賽，距今已時隔7年。當時梅西效力的FC巴塞羅那隊以1勝1平的戰績力壓孫興慜所在的托特納姆熱刺隊。邁阿密國際與洛杉矶FC目前分別晉級2025年美職聯杯季後賽東部與西部聯盟半決賽。若兩隊雙雙挺進聯盟決賽並會師總冠軍戰，孫興慜與梅西在美職聯的相遇可能提前實現。孫興慜率先需要突破的關卡是前拜仁慕尼黑（德國）傳奇球員托馬斯•穆勒（36歲，溫哥華白帽）。洛杉矶FC將于23日與溫哥華白帽進行單場決勝的聯盟決賽晉級戰。穆勒代表拜仁慕尼黑出場756次並攻入250球，堪稱俱樂部活曆史。今年8月加盟溫哥華白帽後，他在常規賽季7場比賽中攻入7球。孫興慜與穆勒此前已有交鋒記錄：去年8月在韓國舉行的“2024 coupang play系列賽”中，兩人曾分屬托特納姆熱刺與拜仁慕尼黑對陣，當時拜仁以2比1獲勝。2018年俄羅斯世界杯小組賽末輪（韓國2比0勝德國）中，孫興慜在補時階段攻入鎖定勝局的壹球，令穆勒遭遇小組賽出局之痛。穆勒近期接受英國體育媒體《談話體育》采訪時表示：“孫興慜效力德甲漢堡或勒沃庫森時期，我們（拜仁）常以8比2或9比1的比分取得壓倒性勝利。”韓鍾浩記者 hjh@donga.com