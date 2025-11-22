三星電子恢複“雙頭領導體制”並引進哈佛教授強化技術人才儲備

三星電子于21日正式確立半導體業務負責人兼設備解決方案（DS）部門長（副會長）全永賢與移動及家電業務負責人兼設備體驗（DX）部門長（社長）盧泰文組成的“雙頭領導體制”。在應對美國關稅等內外不確定因素增加的背景下，此次人事調整幅度小于預期，被視爲側重于保持經營穩定性。同時，三星電子意外聘請基礎科學領域權威學者、哈佛大學教授朴洪根出任DX部門研發組織——三星高級技術研究院（SAIT，原三星綜合技術院）院長，展現出夯實未來技術根基的決心。●通過全永賢與盧泰文的人事調整恢複雙頭領導體制在三星電子21日進行的2026年定期社長團人事調整中，盧泰文社長新獲選爲代表董事，卸下職務代行頭銜，正式擔任DX部門長，並繼續兼任移動業務核心部門移動體驗（MX）事業負責人。自今年3月前副會長韓宗熙離世後，盧泰文壹直以職務代行身份統領DX部門。隨著盧泰文當選代表董事，三星電子正式恢複兩人代表董事體制。全永賢副會長將繼續兼任DS部門長與內存事業部長職務。三星電子說明稱，爲持續強化MX與內存等核心業務競爭力並保持市場領先地位，決定維持兩位部門長分別兼任MX事業部長和內存事業部長職務的架構。此前市場觀測認爲，隨著被稱爲二把手的鄭賢浩副會長退出經營壹線，事業支援特別工作組升格爲事業支援室等管控體系出現重大調整，三星可能進行大規模人事改組。但近期半導體業務業績回升，公司整體競爭力恢複，因而被視爲更注重維持組織架構穩定。三星電子今年第三季度（7月至9月）實現銷售額86.1萬億韓元、營業利潤12.2萬億韓元，創下季度曆史最高紀錄。特別是與特斯拉、蘋果等全球科技巨頭接連簽署大規模供應合同，業務前景顯著向好。智能手機業務則憑借Galaxy Z Fold 7系列的熱銷，業績增長預期持續走高。三星電子表示，“通過恢複兩人代表董事體制並持續強化核心業務競爭力，將在不確定的內外環境下著力保障經營穩定。”●哈佛大學終身教授執掌三星高級技術研究院本次人事調整中，三星電子爲夯實未來增長基礎出人意料地延攬技術專家。尤其引人注目的是，被譽爲三星未來智囊團的三星高級技術研究院（SAIT）院長壹職，由納米與量子領域權威學者朴洪根社長（58歲）出任。擬于明年1月入職的朴洪根社長畢業于首爾大學化學系，獲斯坦福大學博士學位後，于1999年以32歲之齡受聘爲哈佛大學教授。作爲統領基礎科學與工程學研究的領軍學者，他于2004年成爲首位韓裔哈佛大學終身教授。朴洪根社長未來將依托納米技術專業知識與跨學科創新理念，主導量子計算、神經形態半導體等未來設備研發工作。原三星風險投資代表尹章賢副社長（57歲）晉升爲三星電子DX部門最高技術負責人（CTO）兼三星研究所長（社長）。擁有佐治亞理工學院電子工程博士學位的尹社長曾擔任MX事業部軟件平台團隊長，並在三星風險投資主導人工智能（AI）、機器人、生物科技及半導體領域投資。此外，三星物産度假村部門代表董事社長兼三星Wellstory代表董事社長職務，由經營企劃室長宋圭鍾副社長（57歲）獲晉升內定；S1新任代表董事社長由鄭海麟三星物産社長獲內定。李棟勳記者 dhlee@donga.com