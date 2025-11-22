中日矛盾，美國加入……“有必要開展三國合作”，要求韓國發揮作用

日本首相高市早苗21日迎來就任一個月，中日矛盾正在因其“臺灣有事時日本介入”的發言日益激化。在這種情況下，美國國務院當地時間20日表示，“我們對包括美日同盟、尖閣列島（中國稱釣魚島）在內的日本防衛的承諾沒有動搖”，出面袒護日本。美國明確表示，美國將防禦雖處於日本實際支配狀態、但中國主張擁有主權的東中國海尖閣列島。國務院還強調：“爲了應對包括中國共產黨的修正主義、敵對的朝鮮等印太地區各種挑戰，需要韓美日三方合作。”有人指出，在中日矛盾中開始站在日本一邊的特朗普第二屆美國政府，有可能要求同盟國韓國也發揮與此相關的作用。觀察人士認爲，以韓美同盟爲基本軸、加強對華關係的李在明政府的實用外交也面臨着不小的負擔。美國以批准核動力潛艇爲契機，不斷向韓國施壓，要求韓國參與牽制中國。美國國務院發言人托米·皮戈20日在“X”上提及“尖閣列島”，並寫道：“反對在臺灣海峽、東中國海、南海單方面改變現狀的企圖。”美國駐日本大使喬治·格拉斯同一天會見日本外相茂木敏充，他還就中國禁止進口日本水產品、禁止赴日旅遊和留學等措施表示：“這是典型的經濟脅迫，美國將向日本提供援助。”針對針對高市早苗提及“斬首”的中國駐大阪總領事薛劍，他批評稱“荒誕”。臺灣“總統”賴清德20日在臉書上上傳了吃日本產海鮮壽司的照片，間接批評了中國限制日本水產品。高市早苗21日也表示不會撤回相關發言。俄羅斯、朝鮮等站在了中國的一邊。據中國中央電視臺20日報道，俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃向中方表示：“高市首相的發言非常危險，臺灣是中國的內政。”朝鮮18日也表示：“日本否認並歪曲歷史犯罪。”華盛頓=常駐記者申晉宇，東京=常駐記者黃仁燦 niceshin@donga.com、hic@donga.com