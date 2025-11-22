股市開盤的上午9點，韓國公司的衛生間一片擁擠



雖然也有股市動盪的日子，但投資熱潮並未減弱。即便是韓國綜合股指下降，與外國人大量拋售股票離開市場不同，“股市蟻民”（散戶）們試圖低價收購，支撐了韓國綜合股指。可能是因爲這個原因，最近尤其經常聽到“上午9點左右公司衛生間很擁擠”的話。意思是說，韓國股市一開盤，很多上班族就跑進衛生間關上門，打開智能手機股票窗口。還有人暗示，“上午9點沒有空位，要早點去”。



股市成長不僅有利於普通投資者，於韓國經濟也值得期待。長期以來，韓國證券市場一直是金融當局的“心頭之痛”。金融當局官員深感股市發展未能與韓國經濟規模相匹配，每每提到股市就難以挺直腰桿。即便企業業績良好，股市也擺脫不了“箱體行情”，就像讓富裕人家家成績不佳的孩子學習那樣，出臺了多種扶持政策。即便如此，扭轉局面並非易事，如今看到久違的股指表現，感到慶幸和開心。



以剛開始社會生活的一代爲中心，個人投資者也覺得投資很有趣。他們通過股票投資來安撫對暴漲的房地產的“錯失恐懼”。



但是，想想上班族們暫時放下上午的工作跑到衛生間會是什麼心情，就會感到苦澀。會不會認爲“現在除了股票投資外，沒有賺錢的機會”。



實際上，現在的環境確實只能這樣想。物價持續上漲，很多人說“只有我的工資沒有漲”。雖然工資也上漲，但跟不上物價上漲率。10年前消費者物價上漲率爲0.7%，但今年幾乎每月都超過2%。相反，據國家數據處透露，以本月4日爲基準，今年的月平均工資比去年上漲2.7%，與10年前3.1%的工資上漲率相比有所放緩。



工資漲幅跟不上物價漲速，社會上瀰漫着更加輕視勞動價值的風氣。記者最近見到某企業一名40多歲組長。他坦言：“過去每天早上只想着努力工作，都沒有想過打開股票窗口，如今看來，只有我成了傻子。”以MZ一代爲中心，“當不上高管也要當房東”的說法引發了共鳴。



如果“與其努力工作，不如致力於投資”的情緒高漲，不僅對走向工作崗位的人們的精神健康不利，最終企業的生產效率也會受到影響。



如果想像看股票窗口一樣，看工資存摺的心動更大，就要增加成長企業。應該不斷努力使集中在半導體產業的溫暖擴散到其他行業。事實上，要想在短期內提高工資，國內外的情況不容小覷。



在這種情況下，企業有必要爲增長而努力，同時繼續改變工資體系。要注重以職務價值和成果爲基礎，落實工資和補償體系。



政府有必要記住對資本收入的稅金低於勞動收入的指責。在投資熱潮中，對分紅收入分離課稅的反對非常強烈，因此很難立即有巨大改變，但資本收入和勞動收入的不均衡，長期而言有必要解決。

