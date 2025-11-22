藥效已盡的10·15對策……從徹底分析以往不良供應計劃開始



現政府第三個房地產對策10·15對策實施僅一個月便顯露乏力跡象。對策發表後連挫3周的首爾公寓價格漲幅，在4周後再度擴大。特別是江南三區和漢江帶一帶公寓價格走勢堅挺，新高價格交易持續出現。在交易量驟減的情況下，少量上漲成交對統計產生較大影響，因此難以斷言政策失敗，但市場不安情緒加劇則是不爭的事實。在超強力限制下，市場之所以蠢蠢欲動，是因爲對政府住宅供應意志不信任的累積。政府之前通過9·7對策宣佈5年內將在首都地區每年開工27萬套時，市場的反應也很消極。因爲沒有明確表明何時、如何在首爾供應。最近總統室出面指示“拼命供應住宅”，國土交通部20日預告年內發表追加供應對策，但如果得不到市場的信任，可能會成爲無用之物。



如果政府的供給對策不想只停留在沒有實效性的數字宣佈上，首先要徹底分析過去不到位的供給對策。2020年國土部表示，將在首爾市蘆原區泰陵高爾夫球場、麻浦區西部駕照考場、京畿道果川市政府大樓一帶等20多個國家和公有土地上，到2028年爲止建設3.3萬套住宅，但實際開工只有1000多套。特別是，曾預告將供應1萬套房屋的泰陵地區因居民反對、國防部反對、文化遺產保存問題等交織在一起而告吹。



問題在於沒有做好準備就突然宣佈供給意志。應該事先討論居民民怨、公共機關遷移等可以預見的問題，制定對策。特別是，政府和地方自治團體、政府部門內部也沒有進行事前協調。今後應該有所改變。要想加快9·7供應對策中提出的老舊公共辦公樓綜合開發速度，首先應該明確部門間的合作。就住宅規模問題，政府和首爾市立場針鋒相對的龍山維修廠開發也需要進行協商。除公共供給外，還應該出臺提高民間重建、再開發速度的對策。



要讓政府的供應對策平抑房價不穩，必須通過具體的實行計劃，讓市場相信“這一次確實會增加供應”。爲此，首先應對此前承諾後淪爲空頭支票的供應計劃進行全面檢查，並把重新有效推進作爲優先事項。

