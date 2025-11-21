韓國汽車出口額截至10月達596億美元 創曆史新高

截至今年10月，韓國累計汽車出口額超過596億美元，創下曆史最高紀錄。盡管由于高額關稅影響，對最大出口國美國的出口額驟減約16%，但在歐盟（EU）和其他歐洲、亞洲等地得以彌補。20日，據韓國産業通商資源部公布的《10月汽車産業動向》顯示，今年1至10月累計汽車出口額爲596.28億美元，較去年同期（591億美元）增長0.9%，創下曆史最高業績。特別是在此期間，環保汽車出口額達212.28億美元，同比猛增8.1%，引領出口增長勢頭。這是在美國關稅余波導致韓國最大汽車出口國對美出口驟減的情況下取得的成果。截至今年10月，對美汽車出口額爲247.93億美元，同比驟減15.9%。唐納德•特朗普美國行政當局自今年4月起對所有進口汽車征收25%的品目關稅。韓國從3月開始，汽車出口額（27.8億美元）較去年同期減少10.8%，截至今年10月（21.24億美元，-29.0%），出口減少趨勢已持續8個月之久。此類對美出口減少被其他地區的出口增長勢頭所抵消。今年1至10月，對歐盟汽車出口額爲79.96億美元，同比增長21.7%。其他歐洲地區（53.71億美元，32.2%）和亞洲（66.49億美元，39.1%）等地的出口增長勢頭也尤爲顯著。汽車出口業績未來進壹步改善的可能性很大。因爲今年8月和9月，歐盟和日本與美國結束關稅談判，適用降低至15%的汽車關稅，隨後韓國也于近期確定了汽車關稅下調。韓美兩國近期發布了包含關稅談判詳細內容的說明資料，並確定將適用于韓國産汽車的25%關稅率降低至15%。降低的關稅率將追溯至韓國承諾的3500億美元規模對美投資執行特別法提交國會的當月1日起適用。政府計劃于本月內向國會提交特別法。世宗=鄭順九記者 soon9@donga.com