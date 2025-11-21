共同民主黨打上的“親尹檢察官政變”烙印



圍繞對大莊洞案一審判決放棄上訴的事件，檢察機關內部一片譁然，共同民主黨把要求檢察機關領導層就放棄上訴作出公開說明的檢察官定性爲“親尹政治檢察官”。然而，此次放棄抗訴事件是檢察機關領導層阻止大莊洞調查公審團的抗訴，是大多數檢察官無法接受的事情。要求前代理檢察總長盧萬錫作出進一步說明的18名一線檢察長中，有12名是李在明政府上臺後新晉升的檢察長。上屆政府中高歌猛進的“親尹錫悅檢察官”們早已被排除在晉升對象之外。



聲明中列名最靠前的水原地方檢察廳檢察長朴在億2019年曾擔任法務部發言人，替牽扯子女入學考試不正之風疑惑等的時任部長曹國發揮了代言的作用。據悉，他當時體重下降近10公斤，經歷了不少心理痛苦。他在文在寅政府時期晉升爲檢察長，但在尹錫悅政府被遺漏在晉升高檢長名單之外。要說離得近，他反而是更接近執政黨。



共同民主黨把檢察長們的聲明定性爲“抗命”，考慮調任普通檢察官等事實上的降級措施和懲戒，朴在億最終表明了辭意。他說：“這是我能做的最好的選擇。”朴在億是毒品調查專家，已被內定爲“毒品犯罪專門聯合調查本部長”，隨着他表明辭意，聯合調查本部的成立也不可避免地出現波折。



作爲檢察官，爲了客觀公正的調查，不能受到政權的影響，這是理所當然的事情。大多數檢察官的政治傾向並不明顯。檢察機關內部反而有人指出，沒有在此次聲明上列名的首爾東部地方檢察廳檢察長林恩貞等人的政治傾向非常明顯。這讓人想起了“嘴歪也要好好說話”的古諺。



泛執政圈所屬的國會法制司法委員們19日指責“違反公務員政治中立”，舉報18名檢察長違反國家公務員法。共同民主黨內部甚至有人以“應予懲戒”爲由，主張不批准這些檢察長的辭呈。一名共同民主黨人士還主張：“這些人是捏造大莊洞事件、參與起訴李在明總統的檢察官。”



好戲還在後頭。參與放棄上訴決定的大檢察廳反腐部部長朴哲宇（音）19日被任命爲首爾中央地方檢察廳檢察長，在野黨對此表示反對，稱“這是人事暴行”，共同民主黨議員們立即出面掩護，稱“給（此次人事安排）扣帽子非常不合理，沒有說服力。（朴哲宇）實力出衆，人品也很優秀”。朴哲宇在秋美愛任法務部長時期曾擔任過法務部發言人。文在寅政府法務部發言人出身的兩人以此次事件爲契機，一人榮升，一人成爲懲戒對象。有人是“親尹檢察官”，有人是“實力和人品雙馨的檢察官”，命運是如此不同。



最近來看共同民主黨，不禁讓人覺得，只要能贏得強硬支持者的掌聲，“只許州官放火不許百姓點燈”也罷、勉強牽強的主張也罷， 就像是陷入了集體催眠。執政黨代表甚至說，“搗亂日報是民心晴雨表”。我不知道，不看“搗亂日報”的人是不是都沒有資格談論民心。

