“想起了世越（歲月）號”……令人心痛的夜半客輪觸礁



19日晚8時17分，隨着一聲巨響，載有267名乘客和船員的客輪“昆斯傑努維亞2號”在全羅南道新安前海觸礁。從濟州開往全南木浦的這艘客船偏離航線，觸礁，船頭上了無人小島足島後才停了下來。此次事故發生在距離2014年慘案地點僅50公里的地方。雖然所有乘客都安全獲救，但想到“世越（歲月）號慘案”，全體國民都心急如焚。



根據迄今爲止海警的調查，推測“昆斯傑努維亞2號”事故原因是航海師的過失。事故發生地點全南新安前海聚集了1025個大大小小的島嶼，船隻在該地區只能在狹窄區間內運行。在這種窄水路區間，原則上應該關閉自動導航裝置，由航海師手動操縱船隻。但航海師開着自動導航裝置使用着手機，錯過了轉換時機。掌舵的外籍船員也只是看着，按規定本應該在掌舵室的船長也離開了座位。事故船隻偏離原來的航線約3公里，在足島觸了礁。如果不是因爲退潮而露出泥灘，可能會造成大規模人員傷亡。



雖然是在黑暗寒冷的夜晚在海邊發生的恐怖事故，但市民意識非常突出。在海警的救助過程中，乘客們首先將兒童和老弱者送上艦艇，有序地等待救助。與歲月號時期不同，乘務員們一直留在船上引導乘客。新安郡長山面辦事處職員和漁民們駕駛一艘可乘坐30名乘客的大型漁船，駛向了事故海域。



從此次事故來看，令人懷疑客輪平時是否依靠自動導航裝置或責任人經常離開駕駛室等安全麻痹症正在蔓延。海上交管中心像世越號當時一樣，在接到報警之前，完全不掌握客船偏離航線的情況。世越號慘案是由於監管當局、船公司、船員、海警等抱着“不會有事吧”的僥倖心理而輕視安全，導致的疏忽積累，最終釀成304人遇難的悲劇。近日的這起驚心動魄的事故讓人不禁反思，自世越號慘案以來，我們的安全意識究竟發生了多大變化。

