海軍19日表示，將于今年年底退役的韓國首艘潛艇“張保臯號（1200噸）”于當天進行了最後壹次航行。張保臯號于當天下午從慶南鎮海基地內的軍港出航，在完成約2小時航行後返航，軍港內所有潛艇鳴笛以示祝賀。最後壹次航行中，30多年前作爲首任艦長從德國接收張保臯號的預備役准將安炳九，以及當時的武器官、主任元士等也壹同參與。安炳九預備役准將表示：“能夠參與作爲韓國海洋‘開拓者’的張保臯號的首次和最後壹次航行，感到十分榮幸。”他還說：“對于在1990年代初從德國引進潛艇並學習操作技術的海軍和我國，在30多年後發展成爲運營3000噸級以上世界頂級柴油潛艇的國家，感到心潮澎湃的自豪。”張保臯號于1988年在德國HDW造船廠開始建造，1991年下水。1992年由韓國海軍接收，次年6月作爲第壹艘潛艇正式服役。海軍將首艘潛艇的艦名取自以統壹新羅時代清海鎮（今莞島郡）爲中心開拓海洋的張保臯大使的名字，命名爲“張保臯號”。張保臯號從1992年至2025年的34年間，安全航行了約34.2萬英裏（約63.3萬公裏），相當于繞地球15圈以上。它踐行了潛艇司令部“下潛百次，必浮百次”的信條。特別是在2004年的環太平洋演習（RIMPAC）中，對包括美國航空母艦在內的約30艘艦艇進行模擬攻擊時，壹次也未被探測到，向世界展示了韓國海軍卓越的潛艇操作能力。它也是首艘參與2013年韓美聯合反潛訓練和2016年西太平洋潛艇脫逃及救援訓練等主要海外訓練的潛艇。張保臯號直到2023年壹直執行作戰任務，去年轉爲訓練艦，承擔潛艇乘員教育培訓和資格維持訓練支援任務。張保臯號艦長李濟權少校表示：“張保臯號是奠定潛艇司令部創立基石的潛艇部隊的夢想和挑戰的象征。”他還說，“我們將繼承張保臯號的開拓精神，作爲在最深處守護韓國的沈默守護者，完成使命。”尹相虎 ysh1005@donga.com