阿拉伯聯合酋長國（UAE）以國賓之禮接待到訪的韓國總統李在明，派出4架戰鬥機升空護航，並在主要場所懸挂太極旗，展現了極爲隆重的接待姿態。阿聯酋是中東國家中唯壹與韓國建立“特別戰略夥伴關系”的國家。總統室發言人金南俊（音）于18日（當地時間）在書面簡報中表示：“阿聯酋以最高規格禮遇迎接李在明總統夫婦。”爲表敬意，阿聯酋在李在明總統乘坐的空軍壹號進入其領空時，即刻出動4架戰鬥機在左右兩側護航。去年5月阿聯酋總統穆罕默德•本•紮耶德•阿勒納哈揚首次對韓國進行國事訪問時，韓國空軍亦曾派出4架F-15K戰鬥機爲其專機護航。當天，從機場至市區的道路兩側，每隔10至20米便交替懸挂太極旗與阿聯酋國旗，延綿超過20公裏。金南俊發言人說明：“阿聯酋在內政部大樓前懸挂的太極旗尺寸爲曆來接待外國旗幟之最，主要道路懸挂的太極旗數量亦創曆史紀錄。”夜間，阿布紮比國家石油公司（ADNOC）總部等市內標志性建築外牆上亮起太極旗造型燈光。阿聯酋還指派阿布紮比行政事務廳長哈爾敦•哈利法•阿爾穆巴拉克、國務部長麥薩•賓特•薩勒姆•阿爾沙姆西作爲“榮譽隨行人員”，全程陪同李在明總統的國事訪問行程。當日爲紀念李在明總統到訪，在阿聯酋總統府“卡薩爾-阿爾瓦坦”（ 也被稱爲“國家宮殿”）舉行的演出吸引了李在明夫婦、阿聯酋政要、企業界人士、當地文化藝術界人士及韓流粉絲等300余人參與。演出以阿聯酋傳統舞蹈“艾亞拉舞”開場，韓國國立國樂院正樂團隨後演奏《千年萬歲》。此後相繼上演伽椰琴（演奏者徐貞敏）與烏德琴（OUD）合奏、韓國流行歌劇組合“La Poem”的韓劇原聲帶（OST）演唱。世界著名女高音演唱家曹秀美則獻唱《阿裏阿裏郎》等K經典樂曲。阿聯酋作爲中東地區對韓流好感度最高的國家之壹，近期播出的韓劇《暴君的廚師》亦在當地引發觀劇熱潮。總統辦公室評價稱：“通過國樂、聲樂、原聲帶等多元舞台展現韓國文化的豐富層次具有深遠意義。此次成功合作的演出將進壹步深化兩國‘特別戰略夥伴關系’，推動雙方友誼與互信邁向新高度。”尹多彬記者 empty@donga.com