南旭500億韓元江南地皮，3年前追繳保全失敗

大莊洞開發事業特惠疑惑事件的主要被告人南旭律師最近以500億韓元的價格出售了自己擁有的首爾江南區驛三洞地皮，檢察機關在3年前對該地皮請求採取追繳保全措施，但被法院駁回。據法律界17日透露，檢察機關2021年12月對南旭的驛三洞土地向法院申請採取追繳保全措施。追繳保全是指，禁止隨意處置被懷疑是犯罪所得財產的措施。但法院當時認爲南旭利用信託公司購買該土地等，存在“所有權問題”，駁回了這一請求。對此，檢察機關再次向法院申請追繳保全南旭和信託公司之間的“收益信託權”，這一請求2022年被接受。據確認，驛三洞地皮本身雖然沒有采取追繳保全措施，但由於相關土地的信託權被國家所束縛，所以南旭不能立即進行拋售等處理。不過，南旭方面最近要求解除自己名下位於江南區清潭洞建築的追繳保全措施，如果要求解除對驛三洞土地的收益信託權，恐怕難以阻止。此前，檢察機關曾請求法院判令南旭追繳1010億韓元，對“大莊洞團伙”共追繳7814億韓元。但是一審法庭判決南旭追繳金“0韓元”，之後檢方放棄了上訴，因此事實上已不可能追繳。因爲根據刑事訴訟法上的“禁止不利變更原則”，不能進行高於一審的刑罰和追繳。因此，檢察機關正在調查是否最終不能要求南旭追繳，還是必須解除對被判“0韓元追繳金”的南旭的財產追繳保全措施。不過，法律界普遍認爲，在檢察機關放棄上訴的情況下，沒有其他方法可以阻止南旭等人提出的解除追繳保全的要求。問題是，南旭方面要求解除追繳保全的動向，可能會引發其他被告人把犯罪收益現金化的動向。如果這樣，回收超過7000億韓元的犯罪收益將更加困難。這些人如果在解除追繳保全措施後出售資產，回收檢察機關推算7400億韓元的犯罪收益是不可能的。據悉，火天大有資產管理大股東金萬培的家人擔任代表理事的“天火同人1-3號”購買了京畿道城南盆塘區的聯排住宅（約62億韓元）、首爾市西大門區前總統尹錫悅父親的住宅（約19億韓元）、中浪區大廈（約90億韓元）、陽川區單獨住宅（約23億韓元）等。檢方要求金某追繳約6111億韓元，但一審宣判的追繳額只有約428億韓元。天火同人5號的擁有人鄭永學（音）會計師2020年在新沙洞購買了約173億韓元的建築。檢方要求鄭永學追繳約646億韓元的追繳金，但一審法庭認爲追繳額爲0韓元。崔美松記者、柳元模記者 cms@donga.com、onemore@donga.com