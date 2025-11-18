駐韓美軍司令：“韓國是同時遏制朝中俄威脅的戰略支點”

駐韓美軍司令（上將）澤維爾·布倫森17日提及上下顛倒的東亞地圖時表示：“韓國不僅是遏制朝鮮，還是可以同時遏制中國和俄羅斯威脅的戰略支點（pivot）。”當天，布倫森在駐韓美軍主頁上翻轉的東亞地圖及其解說中表示：“部署在韓國的戰鬥力是最具體、最實質性的遏制力，是東北亞穩定的核心基礎要素。漢弗萊營（平澤美軍基地）距離平壤約158英里，距離北京612英里，距離符拉迪沃斯託克500英里，接近潛在威脅。”他解釋說：“從北京的觀點來看，（韓國的）戰略價值更加明確。例如，從北京的立場來看，駐韓美軍烏山空軍基地不是遠距離威脅，而是近距離威脅。”布倫森聲稱：“從被倒置的東亞地圖中，可以感受到韓國、日本、菲律賓三國的戰略合作必要性。”他表示：“該地圖帶給我們的最重要的洞察是連接三國的戰略性三角形的存在。如果把（與美國）簽訂《相互防衛條約》的三國分別看作三角形的頂點，他們的集體潛力就很明顯。”意思是說，從被倒置的地圖上看，三國看起來不是一個分離的雙邊關係，而是一個連接的網絡。分析認爲，他的意思是，爲了牽制朝鮮-中國-俄羅斯，需要美國、韓國、日本、菲律賓四方合作的框架。對於李在明政府在任期內移交戰時作戰指揮權的方針，他表示：“隨着以條件爲基礎的作戰指揮權移交，（聯合司令部）指揮部的職務和作用可能會發生變化，但聯合防衛的基本基礎不會改變。”尹相虎 ysh1005@donga.com