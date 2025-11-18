

朝鮮的核武裝和日本重新武裝的可能性、重組的太平洋軍事集團等等，對於韓國來說沉重而艱難的選擇時刻越來越具體。躲閃是躲閃不了的。只有敢於面對真相的民族才能生存下去。《專欄》圍繞臺灣的力量衝突



1944年美國在太平洋發起反攻時，白宮與軍方領導人就向日本推進的路線發生了爭執。道格拉斯·麥克阿瑟將軍提出經由菲律賓的路線，海軍總司令切斯特·尼米茲則主張先佔領檯灣、再通過臺灣海峽進攻。當時在美國總統富蘭克林·羅斯福斡旋下，最終得出了經由菲律賓的結論，但這一決定至今仍是爭論的對象。反對者認爲，麥克阿瑟爲了恢復自己的名譽強行奪回菲律賓，而以臺灣爲據點推進的方案或許能減少傷亡等。



筆者認爲，菲律賓方案更加合理。尼米茲後來也同意這一判斷。儘管如此，仍然存在支持臺灣方案的觀點，這一事實說明臺灣和臺灣海峽在東北亞安保領域是多麼重要的戰略要地。地球是圓的，但地圖是平面的。從平面地圖上看很難理解臺灣的戰略地位，但如果以沖繩爲中心畫出太平洋的十字航線，就會發現臺灣位於西側。



中國和臺灣之間的矛盾、中國進攻臺灣的威脅不能只看做是“一箇中國”這一中國內部問題。歷史上，大國的國內問題從未止步於國內問題。再加上東北亞是世界軍事力前五位國家的戰略地帶。日本首相高市早苗提出發生緊急情況時向臺灣派遣自衛隊的可能性後，中國立即派遣驅逐艦前往日本大隅海峽進行武力示威，並勸告本國國民不要去日本旅行和留學。這意味着中國不會放棄“太平洋交叉路”的主導權。



朝鮮的核武裝和日本重新武裝的可能性、重組的太平洋軍事集團等等，對於韓國來說沉重而艱難的選擇時刻越來越具體。躲閃是躲閃不了的。只有敢於面對真相的民族才能生存下去。

