高麗青瓷：樸拙外觀蘊含雄渾之美

壹位參觀者贊歎道：“瓷器仿佛在呼吸。”當地時間15日，在美國首都華盛頓的史密森尼國立亞洲藝術博物館，觀衆香農女士在“國寶”高麗青瓷前贊歎不已。她表示數年前訪問韓國後開始關注韓國文化，這是首次直接接觸韓國傳統文化遺産。她似乎完全沈醉于高麗青瓷器物表面的細膩質感，向記者贊歎道：“瓷器栩栩如生，細膩得讓人想側耳傾聽。制作者必定擁有壹雙非凡的巧手。”另壹位觀衆邁克先生也強調：“韓國文化遺産初看樸拙，細觀卻能感受到雄渾之美。”當日該博物館舉辦的“韓國瑰寶：收藏、珍視、共享”特別展覽正式揭幕。此次展覽系首次在海外巡回展出已故三星集團會長李健熙的捐贈品。原定8日開幕，因美國聯邦政府停擺風波暫緩，在12日停擺結束三天後終于與觀衆見面。本次展覽共展出297件文化遺産及24件韓國近現代美術作品，其中包括7件國寶級文物和15件珍貴文物，涵蓋高麗青瓷、朝鮮白瓷等品類。展品包含國立中央博物館藏鄭敾《仁王霁色圖》、金弘道《秋聲賦圖》等文物，國立現代美術館藏朴壽根《農樂》、金煥基《山回音》等近現代美術作品。在按王室美術、佛教美術、韓國陶瓷、朝鮮時代繪畫等主題劃分的展廳內，這些藝術品在柔和燈光映照下靜靜傳遞著韓國之美。每周都會到訪史密森尼博物館欣賞作品的韓裔美國人李傑伊強調：“我鍾愛韓國古美術，它們傳遞出和諧穩定的氣息，觀賞時內心也會變得平和安甯。”此次展覽作爲李健熙前會長捐贈品首次海外亮相具有重要意義。展覽將于明年2月1日閉幕後移師芝加哥博物館，同年3月7日至7月5日期間在芝加哥展出。隨後將轉至英國倫敦大英博物館，于明年9月10日至2027年1月10日與當地觀衆見面。華盛頓=申振宇 常駐記者、林賢錫記者 niceshin@donga.com、ihs@donga.com