韓國企業加快國內投資速度……應當作躍升爲“全球製造業樞紐”的契機



李在明總統16日會見三星、SK、現代汽車、LG、HD現代、Celltrion（賽爾羣）、韓華等企業的總裁，要求擴大國內投資和就業。隨着韓美關稅、安保談判的結束，企業對美投資劇增，此舉是在要求積極應對可能發生的“製造業空洞化”。對此，各大企業提出攻擊性的國內投資計劃，積極迴應了政府的要求。關稅談判達成協議後，韓國出口產品可以在美國市場與日本、歐盟展開平等競爭，但同時韓國的企業和政府也承擔了巨大的投資負擔。除了政府主導的2000億美元投資外，企業還必須在特朗普政府任期內確定1500億美元“讓美國造船業再次偉大”（韓美造船合作）投資，半導體、汽車、充電電池領域投資1500億美元。



韓國政府和企業的總投資額爲5000億美元（728萬億韓元），相當於明年韓國政府的預算額。企業要承擔的投資也達到3000億美元，相當於今年韓國國內製造業設備投資額1000億美元的3年總額。即使分階段進行，也有不少人擔心會萎縮該企業的國內投資餘力。他們提供的優質工作崗位也有可能減少。



在這種情況下，各大企業表明國內投資意志是鼓舞人心的。三星電子爲了應對人工智能時代半導體的需求，決定在2028年之前竣工京畿道平澤區最尖端工廠等，加快投資速度。據悉，SK集團也正在準備增加對龍仁半導體集羣等的投資。現代汽車集團公開表示，到2030年爲止，將向國內汽車設施和人工智能、機器人領域投資125.2萬億韓元，比原先的計劃增加8萬億韓元以上。LG集團也再次確認了5年內投資100萬億韓元的計劃。HD現代和韓華海洋計劃同時擴大國內造船廠和美國投資的設施，擴大合作體制。



威脅韓國製造業基礎的對美投資是威脅“世界第六大製造業強國”的重大因素。但是，如果韓國企業提高國內研發力量和生產性，成功守護競爭力，將成爲在全球供應鏈中鞏固韓國“製造業樞紐”地位的契機。韓國政府和政治界不應該只用嘴鼓勵企業在國內投資，而應該提出能激發他們挑戰意志的明確的政策性解決方法。

