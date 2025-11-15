中國駐韓大使：“擔心韓國推進核潛艇建設……請慎重處理”

中國駐韓國大使戴兵（照片）就美國批准韓國建造核動力潛艇一事表示：“中國對此表示擔憂。希望充分考慮各國的憂慮，慎重處理。”在韓國總統室就韓國建造核潛艇一事解釋說“我認爲中國已被說服”後，中國再次公開表示擔憂。戴兵13日下午在首爾中區中國駐韓大使館舉行的記者見面會上表示：“我想強調的是，目前半島和地區局勢依然複雜敏感。韓美核潛艇合作已經超越單純的商業合作層面，直接關係到世界核不擴散體系和韓半島地區和平穩定。”中國對此表明的意見是，美國供應核潛艇燃料違反了核不擴散。韓國政府的立場是，核潛艇不是核武器，而是常規武器，因此並不違反《核不擴散條約》。戴兵還對駐韓美軍擴大戰略靈活性等韓美同盟現代化表示了擔憂。他主張：“希望韓美同盟在臺灣問題上不要玩火。”此前，中國駐大阪總領事薛劍曾對錶示“臺灣有事（發生緊急情況）時，日本將行使集體自衛權幫助臺灣”的日本首相高市早苗表示，“如果擅自進入，將砍掉腦袋”，引發了爭議。戴兵就中國把對韓華海洋的美國子公司採取制裁措施後推遲一年一事表示：“這是爲了應對美國的《貿易法》第301條調查。韓國應該吸取教訓，中國不會坐視侵害本國利益的任何措施。”戴兵就韓國西部海域非法構築物表示：“這是養殖鮭魚的深海魚類養殖設施。符合國際法，對韓中協定也沒有任何影響。”權五赫 hyuk@donga.com