SK電信因黑客事件削減高管30% 推進組織強少化

韓國SK電信13日宣布實施組織改組及高管人事調整，將裁減約30%的高管人員。此次調整是受今年4月SIM卡黑客事件影響所采取的應對措施。SK電信表示，爲恢複客戶信任並推動人工智能（AI）業務創造實效，將以通信業務（MNO）和人工智能兩大事業板塊的公司內部公司（CIC）體制爲核心進行組織重組。新任晉升高管包括通信公司內部公司（MNO CIC）産品品牌本部品牌負責人金錫元等11人，去年新任晉升高管人數僅爲3人。但由于離職高管數量較去年大幅增加，總體高管規模縮減約30%。SK電信方面說明稱：“爲強化高管的實質性責任與職能，實施高管隊伍強少化改革，今後將通過靈活人事安排提升整體組織敏捷性。”通信公司內部公司將客戶信任重建作爲首要任務，著力提升核心競爭能力。市場營銷部門將重組爲以産品服務與營業爲中心的結構，增強通信業務競爭力；企業業務部門將前置部署技術支援組織；網絡部門則改組爲提升人工智能與數字化轉型執行力的組織架構。人工智能公司內部公司將在共同負責人鄭石根、柳京尚帶領下聚焦實質業務成果轉化。已完成自願離職調整的團隊單位將采用可隨時分合的項目制組織形式，旨在快速應對人工智能領域的劇變環境。業務領域重新劃分爲四大板塊：以人工智能服務“A.dot”爲核心的企業對客戶（B2C）領域；涵蓋人工智能雲、物理人工智能等業務的企業對企業（B2B）領域；負責消息服務與認證支付業務的數字平台事業；統管數據中心業務的人工智能數據中心（AI DC）。SK電信首席執行官（CEO）鄭在憲強調：“公司內部公司體制是爲契合通信與人工智能業務特性，構建最優化運營機制與決策體系的重要選擇。我們將以此爲基礎，全力實現通信業務客戶信任重塑與人工智能業務實質成果突破。”張恩智記者 jej@donga.com