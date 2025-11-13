韓國30多歲“躺平”人口超33萬創曆史新高

相關統計數據顯示，上月韓國國內30多歲休息人口逾33萬人，創下了曆史最高紀錄。這意味著在經濟活動核心年齡層30多歲群體中，連求職活動都放棄的人口正在持續增加。分析指出，隨著就業市場主力産業制造業和建築業的就業狀況難以恢複，“就業錯配”現象正持續加劇。特別值得關注的是，隨著人工智能（AI）技術在各行業的推廣應用，若“無就業增長”模式持續蔓延，30多歲群體在就業市場中的立足之地可能進壹步萎縮。據韓國統計廳12日發布的就業趨勢數據顯示，上月國內30多歲休息人口統計爲33.4萬人，較去年同期增加2.4萬人，創下自2003年相關統計編制以來的最高紀錄。具體數據顯示，30多歲就業率雖較去年同期微升0.3個百分點，但既不工作又停止求職的“休息（躺平）”人口規模同步擴大，形成鮮明對比。被視爲就業市場支柱的30多歲休息中人口激增至曆史最高，就業錯配現象被認爲是主要原因。有分析認爲，由于就業難長期化，步入30多歲的1990年代生青年們仍然停留在休息中人口中。此外，因找不到“優質工作崗位”而反複跳槽和辭職，最終淪爲休息狀態的青年人數也在持續增加。作爲優質工作崗位和韓國主力出口産業的半導體、汽車、鋼鐵等制造業，就業不振長期化。上月制造業就業者比壹年前減少5.1萬人，連續16個月減少。盡管以半導體爲中心，第三季度（7月至9月）出口創下曆史最高紀錄等出口勢頭良好，但未能帶動就業恢複。據韓國開發研究院（KDI）稱，半導體産業的就業誘發系數爲2.1，僅爲整個制造業平均（6.2）的三分之壹水平。就業誘發系數是指特定産業增長100億韓元時産生的直接和間接工作崗位數。建築業就業者數也減少12.3萬人，連續18個月保持減少趨勢。與9月（減少8.4萬人）相比，減少幅度進壹步擴大。高麗大學勞動研究生院教授權赫（音）表示：“休息期間越長，越會發生放棄進入勞動市場本身的惡性循環，這導致韓國經濟活力下降。”並稱，“政府需要首先轉向尋找休息中人口的積極就業服務，現在是必要的時刻。”世宗=金秀研記者 syeon@donga.com