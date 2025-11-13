韓國防務産業實現陸海空武器包出口 邁向全球中心

韓國防務産業在東歐出口坦克和自行火炮，在加拿大出口潛艇，在澳大利亞出口艦艇，在中東和東南亞出口戰鬥機。韓國“K防務”在全球範圍內受到關注，評價認爲其能夠根據客戶要求的規格出口戰場上使用的所有武器系統，相關技術實力發揮了重要作用。世界上沒有任何國家能像韓國這樣制造陸海空全部武器並以打包形式交付。憑借“擁有所有所需武器”的優勢，韓國防務企業近期正集中開拓武器耐用年限達到極限需要更換的國家和地區。持續四年多的俄羅斯-烏克蘭戰爭導致武器采購需求急劇增長的東歐、與中國海上爭端激化的東南亞地區、近期地緣政治危機加劇的中東等地最具代表性。東南亞正成爲韓國防務産業的新興市場。越南近期與韓國政府達成協議，以政府間合約方式采購20台韓華航空航天制造的K9自行火炮。這是韓國對共産主義國家的首次武器出口，雖未公開具體金額，但據悉規模約達2.6億美元（約3500億韓元），相當于越南年度國防預算的5%。國際戰略問題研究所（IISS）分析稱：“越南包括自行火炮在內的武器大多爲前蘇聯制造，爲降低對俄羅斯的依賴，越南今後可能持續采購武器。”韓國航空宇宙産業（KAI）制造的T-50教練機和FA-50戰鬥機也是“明星産品”。印度尼西亞自2011年起持續采購該機型。此外泰國、馬來西亞、菲律賓等國運營的該型飛機已超過50架。韓國造船業界也在東南亞及亞太各國接連參與軍艦和潛艇等項目，積極開拓市場。李沅柱 takeoff@donga.com