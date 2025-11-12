李在明政府將對“參與內亂”的公務員進行人事清算

李在明總統11日表示，“追究參與內亂者的責任不應該依靠特檢，而是應該獨自進行”，要求對涉嫌參與12·3緊急戒嚴的公職人員採取大規模的調查和人事措施。國務總理金民錫表示，將組建泛政府層面的專班，到明年1月爲止進行政府層面的調查。據分析，在內亂特檢調查進入終結程序的情況下，此舉旨在大幅更換參與緊急戒嚴的高層公務員，在明年6月地方選舉之前延續“清算內亂”的架構。金民錫在當天直播的國務會議上表示：“隨着內亂審判和調查的長期化，克服內亂工作停滯不前。還有人提出參與內亂者被列入晉升名單的問題，在公職社會內部引起不和，降低國政推進動力。”他提議組建“尊重憲法、革新政府專班”。他向李在明報告：“專班的目標是確保以參與或協助內亂的公職人員爲對象採取適當的人事措施的依據。到明年1月爲止結束調查，農曆過年前採取後續措施，最大限度地減少公職社會的動盪。”對於金民錫的提議，李在明當即回答稱：“這是理所當然的事情。關於內亂的責任，根據參與程度不同，有要刑事處罰的事項，也有要追究行政責任的人，也有要追究人事責任或採取人事措施程度的低水平，所以非常有必要。”據總理室透露，“尊重憲法、革新政府專班”由國務協調室長擔任總團長，計劃在49箇中央行政部門分別設立專班，對參與或協助12·3緊急戒嚴的行爲展開內部調查。特別是對於強烈提出參與嫌疑的軍隊、檢察、警察以及外交部、國防部、行政安全部等12個機關，決定進行集中檢查。專班將以通過舉報提出相關疑惑的人爲對象，通過採訪、書面調查、手機及電腦取證等，對緊急戒嚴過程中的事前模擬、實行、事後正當化、隱瞞等行爲進行大規模的人事措施。國民力量黨強烈反對稱，“李總統宣示了政治報復的意志”。該黨首席發言人崔寶允在評論中表示：“文在寅政府時期叫‘清除積弊’，如今叫‘清算內亂’，只是改變了名稱，本質是一樣的。這是要篩查出對政權不順眼的公務員，清除持不同意見者，政治報復的刀鋒再次閃現。”她聲稱：“因放棄大莊洞案上訴，令政局變得不利，政府企圖再次用‘妄想內亂框架’轉移國民視線。”她主張：“不要折騰善良的公務員，先接受大莊洞案的審判，纔是對國民的基本道理。”尹多彬記者、李採完記者 empty@donga.com、chaewani@donga.com