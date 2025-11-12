黃裕敏躍居高爾夫世界排名第29位

即將征戰下賽季美國女子職業高爾夫（LPGA）巡回賽的“突擊隊長”黃裕敏（22歲）首次在轉爲職業選手後跻身女子高爾夫世界排名前30位。據11日公布的女子高爾夫世界排名顯示，黃裕敏以總分148.92分位列第29位。較壹周前的第33位躍升4個名次。在韓國女子職業高爾夫（KLPGA）巡回賽所屬選手中，黃裕敏是唯壹進入前30名的選手。今年曾壹度跌至第56位的黃裕敏自10月以來屢創佳績，排名急速攀升。她于上月在全球排名積分高于韓國女子職業高爾夫巡回賽的美國女子職業高爾夫巡回賽樂天錦標賽中奪冠，並在9日收杆的韓國女子職業高爾夫巡回賽收官戰大保房屋建設冠軍賽上再度折桂。在當前吉諾•提提庫（泰國）與內莉•科達（美國）穩居世界排名前兩位的格局下，山下美夢有（日本）位列第三。韓國選手中僅有金孝周位居第八，成爲唯壹進入前十的選手。上月于寶馬女子錦標賽時隔五年再次奪冠的金世煐排名第11位。黃裕敏將參加15日起在慶尚北道慶州莫納海洋高爾夫俱樂部舉行的爲期兩天的威美克斯冠軍賽後啓程赴美。憑借樂天錦標賽奪冠獲得的美國女子職業高爾夫巡回賽兩年種子資格，黃裕敏將在美國展開適應性訓練。黃裕敏在美國女子職業高爾夫巡回賽的首秀將是2026賽季揭幕戰“希爾頓分時度假錦標賽”。該項賽事僅限近兩年在美國女子職業高爾夫巡回賽奪冠的選手參加，具有“王中王”之戰的性質。即便成績優異，若未獲冠軍亦無緣參賽，而黃裕敏因高舉樂天錦標賽獎杯得以迎來華麗首秀。金正勛記者 hun@donga.com