李剛仁在代表巴黎聖日耳曼出戰的第100場比賽中助攻致勝球

2001年出生的同齡人李剛仁（巴黎聖日耳曼）和吳賢揆（亨克）在即將與韓國國家隊彙合之際，展現了出色的競技狀態。李剛仁連續兩場比賽貢獻助攻，吳賢揆則連續三場比賽取得進球。李剛仁在10日于裏昂客場舉行的2025-2026賽季法國職業足球甲級聯賽第12輪比賽中，助攻了致勝球。李剛仁在比分2-2平局的下半場補時第5分鍾，作爲角球主罰者出場，將球傳至若昂•內維斯（21歲，葡萄牙）頭頂，內維斯改變球的方向，將球送入對方網窩。巴黎聖日耳曼當天以3-2獲勝，以積分27分（8勝3平1負）超越馬賽和朗斯（均爲25分），保住了聯賽榜首位置。李剛仁在本賽季法甲聯賽中貢獻助攻，這是首次。而在此前，球隊于5日與拜仁慕尼黑（德國）進行的歐足聯（UEFA）冠軍聯賽小組賽階段第4輪比賽中，他也曾貢獻助攻。此次助攻之所以更爲特別，是因爲李剛仁在比賽開始時以右邊鋒身份出場，從而實現了自加入巴黎聖日耳曼以來的第100次出場記錄。李剛仁于2023-2024賽季加入巴黎聖日耳曼，至今已貢獻13粒進球和12次助攻。吳賢揆也在同壹天作爲球隊突前前鋒，在2025-2026賽季比利時甲級聯賽客場對陣根特隊的比賽中，于上半場第24分鍾打入爲球隊取得1-0領先的首開紀錄進球。吳賢揆在2日比利時甲級聯賽對陣韋斯特洛的比賽中打入致勝球，在7日歐足聯歐羅巴聯賽小組賽階段第4輪對陣布拉加（葡萄牙）的比賽中打入追加進球。然而，亨克隊在下半場第11分鍾被根特隊攻入扳平球，最終雙方以1-1戰平。金正勛記者 hun@donga.com