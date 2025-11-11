讓人頭疼的創新移動出行……必須出臺電動滑板車綜合對策



共享電動滑板車於2018年被首次引進韓國。它不會誘發環境污染，可以低價輕鬆使用，以年輕人爲中心迅速獲得了人氣。7年後的今天，人們看待電動滑板車的視線，從“創新移動出行”淪爲“兇器移動出行”。這是因爲，作爲出行手段，它處於規制的死角地帶，不僅威脅到使用者本人的安全，還威脅到行人的安全。



據韓國道路交通公團透露，2019年電動滑板車交通事故爲447起，2021年首次超過1000起，從2022年起增至2000多起。更嚴重的是，十多歲用戶引發的事故從2021年的549件增至2022年的1032件、2023年的1021件，佔全體事故的近一半。



根據道路交通法，電動滑板車不屬於汽車，也不屬於自行車，被分類爲個人移動裝置。根據現行法律，要想駕駛電動滑板車，必須擁有從16歲起可以獲得的“第二種原動機裝置自行車執照”以上的駕照，但相當多的十多歲用戶無證駕駛電動滑板車。雖然法律規定使用者的駕駛證義務，但電動滑板車租賃經營者記認駕駛證的程序並非法律義務事項，因此企業在不具備駕駛證認證程序的情況下運營。



在鬆懈的制度和管理下，青少年無證租賃和使用電動滑板車的件數從2021年的3531件劇增到去年的20068件。調查結果顯示，2023年發生的電動滑板車事故中有34%是無證駕駛，其中67%是青少年。



青少年無證駕駛電動滑板車引發的事故頻繁發生。上個月在仁川，爲了從兩名中學生駕駛的電動滑板車中救出2歲的女兒，30多歲的母親受了重傷，去年在一山湖水公園，一名60多歲的女性被兩名女高中生駕駛的電動滑板車撞死。



據推算，目前運營共享電動滑板車的企業有10多家，用戶數超過100萬人。據警察廳透露，從2022年起到去年爲止，3年間因電動滑板車事故導致73人死亡，7000多人受傷。



國民力量黨國會議員金素熙表示，“應該停止有法律卻不起作用、有制度卻無人負責的現實”，最近代表提議了刪除電動滑板車的法律地位、禁止其運行的《“電獐子”禁止法》。電獐子是電動滑板車和獐子的合成詞，指稱它會像瞬間衝進車道的獐子一樣引發驚險事故。



希望政府方面能夠制定綜合對策，不要再因“電獐子”讓無辜市民受傷或失去生命。專家們一致認爲，需要加強租賃企業的駕照確認程序、限制速度、義務加入保險等實質性限制。



在法國巴黎、西班牙馬德里、澳大利亞墨爾本等地，因接連發生事故和不便，曾全面清退共享電動滑板車。如果制度制定和管理監督困難，無法保障市民的安全，就應該考慮禁止運行的方案。

